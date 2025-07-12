他6度被詐1062萬沒了！向詐團求償竟敗訴　法官罕見理由曝光

▲男子投資遭詐千萬向車手求償敗訴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

陳姓男子去年誤信假投資詐騙，前後遭詐6次，交給詐團1062萬餘元現金及黃金，直到收到詐團訊息要800萬元解開凍結帳戶，他才驚覺遭詐騙報案，由警方提供300萬元讓他交給陳手，並順利逮捕車手及監控手，陳也向法院院提告，向車手及監控手求償。但法院審理後認為，他被騙時，車手尚未入境台灣，監控車手也尚未加入詐團，最後判決敗訴免賠。

依據判決書內容指出，陳男主張，他在去年8月被詐騙集團盯上，對方透過LINE暱稱「某投資部落客」某投資部落客加他好友，並將他拉進投資群組。群組內暱稱「趙小姐」、「線上營業員」的成員不斷慫恿他透過「某APP」投資，導致他在2024年8月至10月間，分6次交付現金及黃金，總計被騙走 1,062萬2,558元。

後來詐團又謊稱他的帳戶被凍結，需再付800萬元才能解鎖，陳男驚覺有異，決定配合警方設局。去年11月7日，當車手謝男出面取款300萬元時，當場被警方逮捕；另一名成員監控車手尤男在附近被逮，兩人事後均被依詐欺罪起訴。

▲男子投資遭詐千萬向車手求償敗訴。（示意圖／ETtoday資料照）

陳男認為，雖然謝、尤兩人並未直接參與前6次詐騙，但屬於同一詐團成員，因此對兩人提告，要求連帶賠償 1,060萬元 及利息，車手則喊冤沒拿到錢。

謝男辯稱，他去年11月2日才入境台灣，而陳男被騙的時間是8月至10月，當時他根本還沒來台，不可能參與詐騙；尤男也強辯，自己只負責監控取款，並未經手之前的詐騙款項，不應對陳男的全部損失負責。

法院審理後指出，雖然謝、尤兩人確實參與詐團，並在去年11月7日企圖面交取款300萬元，但關鍵在於陳交給對方的300萬是警方提供的誘餌，實際上也未落入詐團手中，因此不構成財產損失；陳男被騙走1,062萬的時間點，謝男尚未入境台灣，尤男也未加入詐團，無法證明兩人參與前6次詐騙，舉證不足、駁回求償聲請。