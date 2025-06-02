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學客語有獎金！台東鼓勵客語認證最高補助3000元

▲台東鼓勵客語認證最高補助3000元。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東鼓勵客語認證最高補助3000元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動族群語言復振，鼓勵民眾學習並認識客家文化，台東縣政府推動「客語能力認證獎勵計畫」，凡設籍台東縣的民眾，通過客語能力認證後，即可依照認證級別獲得500元至3000元不等的獎勵金。此計畫由縣府向花東基金申請經費舉辦，希望透過經濟誘因，提升縣民學習客語的動力，實踐語言保存與文化傳承的雙重目標。

台東縣政府指出，根據客家委員會統計，目前全縣約有4萬多名客家人口，占比近兩成，為縣內第三大族群，主要分布在台東市、池上、關山、鹿野等地。然而隨著語言使用情境逐漸式微，年輕一代使用客語的比例持續下降，為此縣府積極透過各項措施挽救母語流失，鼓勵更多人重新學習與使用客語。

除了提供獎勵金支持報考民眾，縣府同步推動「114年度客語深根計畫」，針對不同程度學習者開設客語能力認證班、中級及中高級強化班等共計22班，盼藉由教育訓練，配合社區、家庭與學校等場域共同打造生活化的講客環境，讓語言學習不僅限於課堂，更融入日常。

民眾如有興趣參與客語課程，歡迎至「哈客網路學院」報名（https://elearning.hakka.gov.tw/mooc/index.php），學習資源免費開放，歡迎不同年齡層共下來講客，一起為語言文化的傳承盡一份心力。

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