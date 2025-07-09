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社會 社會焦點 保障人權

冰球狼教練被控「揉胸摸腰」10選手　反告協會秘書長誹謗吞敗

▲▼女選手控遭教練性騷揉胸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄劉姓冰球、滑輪教練被控「伸狼爪10年」，女球員（右二）控訴遭摸腰、揉胸。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓教練擁有滑輪溜冰曲棍球及冰球運動教練資格，被市議員鄭孟洳踢爆涉嫌對女球員進行性騷擾，包括撫摸腰側、側胸，甚至揉捏胸部，並以「退隊」威脅受害者噤聲，案件曝光後體協會已對他停權，不料，劉姓教練竟對協會秘書長和委員提告誹謗罪，法院審理時，秘書長和委員拿出調查錄音檔證明確有女選手站出來指控，因此認定兩人非憑空杜撰，判兩人無罪。

鄭孟洳是在市議會質詢時踢爆，該名劉姓教練多年來以教學名義，涉嫌對女性球員進行性騷擾，行為包括撫摸腰側、側胸，甚至揉捏胸部，並以「退隊」威脅受害者噤聲，事件曝光後已被滑輪溜冰協會與冰球協會停權。

而劉姓教練的國家級教練的教練證，分別由冰球協會和滑輪溜冰協會所核發，中華民國冰球協會4月24日收到通知後，就立即針對這案子進行內部調查，4月26日召開紀律委員會，會中有把蒐集到的事證給委員看，會後也一致通過暫停該名教練的B級冰球教練證，並禁止他進入場館，但劉姓教練仍矢口否認犯行。

▲▼ 「揉胸摸腰」涉性騷遭停權！　狼教練遭爆借牌掛名介入國手選拔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲劉姓教練被控「揉胸摸腰」涉性騷遭停權。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

事後，劉姓教練自訴向法院控告冰球協會秘書長黃意中和尹姓委員涉及毀謗，他主張兩人在協會紀律委員會中未向球員家長求證，亦未盡查證義務，就在鄭孟洳記者會上說「我們確實有掌握到10名被害人」，已損害他的名譽及社會評價，劉姓教練還拿出8份球員及家長聲明書「劉姓教練教學期間沒有對其等為性騷擾行為」等資料，想要證明清白。

法院審理時，秘書長和委員均否認有何誹謗犯行，強調召開記者會前，已掌握10名女選手被劉姓教練欺負，4人願意提供錄音檔、4人證實此事但不願錄音留下證據，2人有找秘書長聊過此事，但未提供相關資料。

法官認為，劉姓教練教過的學生達300人，他提出的球員聲明書，未必與性騷被害人重疊，且秘書長和委員確實有經過查才對外公開，因此認定秘書長和委員並無故意誹謗教練的犯行，因此判兩人無罪，全案可上訴。

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