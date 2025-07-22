快訊／系教評會決議解聘周台英　系主任：盼符合社會期待

▲運動競技系系主任鄭景峰說明周台英事件處理後續。（圖／記者徐文彬攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大系教評會今（22日）針對女足隊「抽血換學分」事件開會，雖有結果卻以保密為由不對外公布。稍早競技系補充說明，指系教評會綜合審酌本案權勢不對等、受害學生人數、對學生身心及受教權之影響、行為持續之期間與頻率等情節，做出與原來當初系教評會不同的決議，希望能符合社會期待。據知情人士透露，系教評會決議是解聘周台英。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，根據台師大校園霸凌防制委員會所做報告，建議對周台英予以解聘2年，但系教評會卻未遵從，反而通過「一年不得兼任行政、不得加薪」決議。教育部震怒，認為該案情節重大，已構成教師法中終身解聘或解聘4年內不予聘任，並於上周六責成台師大校級教評會在2周內重新審議後報部。

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台師大今天下午在林口校區召開系教評會，會後由系主任鄭景峰透過視訊方式說明系教評會結果。鄭景峰表示，這次系教評會全國關心，因為議題敏感，花很長時間討論，也讓與會7位委員充分表達意見再投票，前後超過4小時，雖然有初步決議，但因為學校有三級三審機制，這不是最終結果，後續要送院與校的教評會，所以結果不便公布。

不過，稍早鄭景峰透過台師大公關補充3點系教評會聲明，指今天教評會做出與原來當初系教評會不同的決議，希望能符合社會期待。

根據師大校內知情人士透露，這次決議內容是解聘周台英，但系上因為擔心承受壓力而不願說出結果。

競技系新增說明內容如下：

一、校園霸凌防制委員會於4月10日建議予以解聘及二年內不得聘任為教師。

二、教育部「校園霸凌事件審議委員會」，審酌調查報告，認本案甲師已達教師法第14條、第15條解聘且終身或4年不得擔任教師要件。

三、系教評會綜合審酌本案權勢不對等、受害學生人數、對學生身心及受教權之影響、行為持續之期間與頻率等情節，做出與原來當初系教評會不同的決議，希望能符合社會之期待。