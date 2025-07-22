教育部派員訪視台師大　承諾「學生遭威脅報復可申訴」

▲台師大上周六出面為女足隊抽血案道歉。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」事件持續延燒，教育部今（22日）會同衛福部及專業團體入校，檢視學校目前輔導機制，並發表3點聲明，確保學生安心就學，協助完善輔導機制及結合專業團體資源，提供學生輔導及保護措施，若學生遇到威脅報復，可透過單一申訴管道立即向教育部反映，教育部會嚴格查處、絕不寬貸。

教育部昨天下午召開跨部會專案小組會議，會中達成4大決議，包括全面清查研究倫理、設立申訴單一窗口、提供多元輔導機制，以及要求體育署處理周台英的教練證註銷。

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教育部今天在學特司長吳林輝帶領下，會同衛福部及專業團體入校，共同檢視學校目前輔導機制。教育部說明，這次入校會盤點輔導需求，可能討論部分個案，因涉及輔導倫理及個人隱私，因此過程中不公開媒體採訪。

會後教育部發表3點聲明指出，台師大女足事件揭露後，吹哨者感受到極大身心壓力及各方面不友善言論，校方需要即時保護學生，建立學生對學校信任，故目前除了全面清查外，最重要的就是輔導及保護受害學生。

教育部表示，學生願意勇敢站出來，我們應該多給予鼓勵及支持，不應該以模糊不實言論，甚至威脅影響同學們實習、任教。同學如果有遇到威脅報復情事，可以透過單一申訴管道立即向教育部反映，教育部會嚴格查處、絕不寬貸。

教育部指出，已要求學校研擬輔導計畫，後續將提供心理諮商、法律諮詢資源，並結合專業團體資源，一起提供學生輔導及保護措施，確保學生在安全友善環境下，繼續安心學習及踢球。

台師大女足隊「抽血換學分」醜聞，校長吳正己上周六帶領教練周台英等人出面，並發表5點道歉聲明。吳正己說，學校的失職，會全面檢討教練聘任與考核制度，以及學術研究倫理審查與監督機制，加強改革措施、負起相關責任。