台師大「懲處周台英」會議開4小時　系主任：結果不公開

▲運動競技系系主任鄭景峰表示，會議結果不便公開。（圖／記者徐文彬攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」事件持續延燒，上周六校長吳正己帶領一級主管出面道歉。師大今天中午召開系級教評會，會後透過視訊進行說明。台師大系主任鄭景峰表示，因為這次議題敏感，加上案情複雜，故系教評會前後討論超過4小時，讓7位委員都充分發言，最後進行投票，但因為還要經過院、校教評會，所以會議決議內容不便公開。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，根據台師大校園霸凌防制委員會所做報告，建議對周台英予以解聘2年，但系教評會卻未遵從，反而通過「一年不得兼任行政、不得加薪」決議。教育部震怒，認為該案情節重大，已構成教師法中終身解聘或解聘4年內不予聘任，並於上周六責成台師大校級教評會在2周內重新審議後報部。

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▲教練周台英因「抽血換學分」事件面臨懲處。（圖／記者黃克翔攝）

台師大今天下午在林口校區召開系教評會，會後由系主任鄭景峰透過視訊方式說明系教評會結果。鄭景峰表示，系上老師對發生此事感到難過與心疼，這次教評會議題是全國關心，所以開會時間冗長，和上次系教評會一樣，從12點開會到現在，前後時間超過4小時。

他指出，議題敏感，所以花很長時間討論，也讓與會7位委員充分表達意見再投票，雖然有初步決議，但因為學校有三級三審機制，這不是最終結果，後續要送院與校的教評會，所以結果不便公布。