快訊／教育部認定周台英霸凌　要求足協「從嚴審議註銷教練證」

▲教育部次長朱俊彰晚間出面說明跨部會議結論。（圖／記者黃國霖攝）



生活中心／台北報導

針對台師大女足隊教練周台英遭控「抽血換學分」案，教育部今（21）日下午召開跨部會專案小組會議，教育部次長朱俊彰今晚出面轉述會議結果，會中達成共識由體育署將處理周台英教練的教練證註銷事宜，有鑑於周師霸凌行為造成學生身心侵害，所以請體育署要求中華足協「針對註銷教練證從嚴審議」。

朱俊彰說，教育部已經認定周師霸凌行為，造成學生身心侵害，已達教師法第14條、第15條解聘，且終生不得擔任教師，或4年不得擔任教師的要件，所以請體育署要要求中華足協針對註銷教練證從嚴審議，確保本案處理符合比例原則和相關規定，如果有不服，教育部會要求中華足協重審。

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朱俊彰也提到，原本國立大學針對女足霸凌案，教育部已成立單一申訴窗口，協助歷年師大女足隊涉及人體研究者，優先受理，並注意學生隱私與個資保護。單一窗口協助事項包括：諮詢協助、霸凌檢舉、提供輔導資源與法律諮詢，並立即回覆處理。

針對女足霸凌事件後續輔導，教育部決議，明天起會同專業團體赴校，協助學校完善輔導機制與計畫，並與學生晤談，重建信任，並啟動多元輔導機制，包括委託專業團體協助受影響學生，並由衛福部檢視輔導機制，費用由學校負擔。另教育部會協調法律專業團體提供法律諮詢，並要求學校全程保密，主動聯繫可能受影響學生。