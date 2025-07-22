台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇登場　引領綠色交通新紀元

▲交通部今天在高雄展覽館舉辦2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

為加速落實2050淨零排放政策目標，推動運具電動化與無碳化，交通部委託財團法人車輛安全審驗中心於今（22）日在高雄展覽館盛大舉辦2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇。本次論壇匯聚了超過500位產官學研代表，共同探討政策推動、技術應用與實務發展，不僅展現了台灣邁向淨零運輸的積極行動，也呈現了豐碩的推動成果。

交通部在論壇中特別表揚了在「電動大客車示範/推動計畫」中表現優異的五個縣市、七家客運業者以及五家車輛製造商，藉此鼓勵地方政府、客運公司及車輛業者持續投入，擴大淨零運輸的效益，穩健朝向2030年客運車輛全面電動化的政策目標邁進。

▲2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇今天在高雄展覽館舉行，同步展出10款氫能與電動大客車。（圖／記者吳世龍攝）

公共運輸及監理司代理司長胡迪琦表示，公車電動化示範計畫自109年起推動，目前已核定並上路約3160輛，預計2030年達成市區公車全面電動化，總數目標為1萬1700輛。交通部將持續推進運具電動化、無碳化，攜手產業共同邁向智慧綠色未來。

論壇現場舉辦了熱烈的氫能巴士試乘活動，展示了進口的 TOYOTA H2 City Gold 與 Hyundai Elec City FCEV 兩款氫能車型。數百位與會者親身體驗了氫能巴士平穩寧靜、快速加氫與零碳排放的特性，反應相當熱烈，對氫能巴士的未來潛力給予高度肯定。

除了進口車型，論壇也同步展出由成運、華德、鴻華、創奕等國內廠商研發製造的十款氫能與電動大客車，充分展現了台灣自主研發與製造的技術實力。展攤內容涵蓋政策成果、電池技術、氫能應用與加氫站建置，描繪出完整的產業鏈布局。

▲▼TOYOTA H2 City Gold 與 Hyundai Elec City FCEV 氫能巴士，今天在「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」開放試乘。（圖／記者吳世龍攝）

交通部目前正積極推動商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦行動計畫，旨在加速氫燃料電池大客車及電動商用車的推動，並同步建置相關基礎設施。配合中油公司在高雄啟用的首座加氫站，未來將結合氫能巴士營運路線上路，這將是實現氫能運具在地化與日常化的關鍵一步，為台灣淨零公共運輸發展開啟新篇章。

本次論壇是國內首度全面匯聚氫能與電動巴士相關政策與技術能量的盛會，對外完整呈現了台灣在淨零轉型與永續運輸上的推動成果與多元布局。活動不僅有效促進了國內外產官學研界的交流，也增進了社會溝通，進一步凝聚各界共識，攜手邁向淨零未來。