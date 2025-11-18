18歲西點國手沈承佑備戰國際賽　甜點實力展現台灣職人魂

▲18歲西點國手沈承佑備戰亞洲技能競賽與國際技能競賽，展現台灣甜點技藝與職人精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

18歲西點國手沈承佑，將於11月27至29日在南港展覽館參加2025亞洲技能競賽，同時積極備戰明年在上海舉行的第48屆國際技能競賽，從國中一戰成名，到五專退學「隱居」半年再出發，沈承佑憑藉不懈努力與「越努力越幸運」的信念，希望用甜點向世界展現台灣職人實力。

沈承佑來自桃園，小學四年級首次接觸烘焙即展現天賦，國三加入技藝班便在市級競賽中奪下第二名，深信努力會有回報。然而升上五專後，課程與求學規劃不符期望，讓他陷入半年迷惘，最終毅然退學。

退學後，沈承佑沒有放下烘焙熱情，短短半年內取得三張烘焙丙級證照，重新找回學習步調，並進入桃園永平工商餐飲科再出發。高一時，他便在第54屆全國技能競賽北區分賽奪下第一名，進入全國賽榮獲第三名佳績，展現硬底子實力。



「烘焙失敗是再平常不過的事！」沈承佑坦言，透過反覆練習修正，每一次失敗都是前進的契機。憑藉穩定技術與高度自我要求，他今年9月順利通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣出征國際舞台。他感性表示，「我不是天才，只是願意多努力一點」，並特別感謝永平工商師長、學長姐以及雲嘉南分署提供完善訓練資源的支持。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，國際技能競賽是技職體系最高殿堂，每兩年一屆，國手肩負為國爭光使命。他表示，2025亞洲技能競賽即將在台北南港展覽館登場，將派出49名國手參賽，除了競技，也能累積寶貴實戰經驗。競賽現場更設有「FORMOSA 科技之島」與「Try a Skill 技能體驗站」，呈現多元技能魅力，邀請民眾免費入場，為選手加油。



多比賽及活動資訊，可上技能競賽主題官網（https://worldskillstw.wdasec.gov.tw/）查詢，或至臉書「技能競賽充電讚」、Instagram「worldskillstw」關注。