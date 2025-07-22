警取締黃線違停遭嗆「有牌流氓」　飲料店員被上銬逮捕

記者張君豪／台北報導



北市大安區通化街20日下午4時許發生一起警民街頭口角糾紛。21歲的飲料店郝男在通化街前，質疑警方對黃線違停規定的執法標準，安和所劉姓警員僅回應「開單的車與你無關，請你離開」，未料郝男情緒失控、最後竟大聲怒嗆警察是「有牌流氓」。警員認定郝男涉及公然侮辱，依現行犯將他上銬逮捕帶返派出所偵辦。

▲在路旁飲料店上班郝男因情緒失控，罵警「有牌流氓」遭逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安分局表示，當時劉員在通化街執行取締路旁黃線違停車輛，郝男上前質疑黃線路段停車時間。劉員依規定說明，黃線一般可在晚間8時至翌日早上7時停車，如有標示牌面，則依標示牌文字規定為準。





郝男表示，網路查詢資料與警方說法不一致，對執法標準產生質疑，郝男一直要警員詳盡解釋，但劉姓警員認為他並非遭開單告發車主，值勤內容應與第三人無關，劉員一開始僅請郝男「離開現場」，未料後來郝男情緒失控，回嗆警員「有牌流氓」，涉嫌辱罵警員。

劉員認為郝男涉犯刑法公然侮辱罪嫌，現場告知其權利後，依現行犯將其逮捕帶返所偵辦。大安分局強調，民眾如對執法有疑問，可循正常申訴管道反映，警方亦願配合說明，但民眾言詞侮辱警察將觸法甚至妨害公務。警籲民眾理性溝通，避免情緒失控而觸法。

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