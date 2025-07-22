AIT將與台洽談太空港合作　周春米：屏東是台灣邁向宇宙的起點

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

美國在台協會(AIT)昨(21)日表示，正與台灣洽談「太空港合作」可行性，未來若以亞軌道飛行技術，台北飛休士頓有望從13小時縮短至2.5小時，貼文一出引起網友熱議。屏東縣長周春米今(22)日表示，屏東早已將太空產業列為科學園區發展重點，滿洲九棚村更已獲中央核定為國家級火箭發射場域，期盼未來將恆春半島打造為台灣的「太空村」。

▲ 屏東縣長周春米今日表示，有信心把恆春半島打造成國家級的太空村。（圖／記者陳崑福翻攝）

AIT昨日在粉專表示，美方太空港發展已有成熟基礎，目前休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）已具備合法的太空港執照，能支援亞軌道航班發射與降落。台灣方面則傳出有意將屏東九棚基地，升級為潛在的亞軌道發射場地，雙方已展開初步交流與技術評估。

「這項台美合作初期將以無人貨運任務為主，未來隨著技術發展成熟，亦可能進一步拓展至載人航行」，AIT 進一步補充道，此舉不僅代表台灣在太空創新領域的潛力獲得國際肯定，也象徵台美科技夥伴關係的進一步深化。

▲AIT昨日表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，縮短台北與休士頓之間的旅行時間。（圖／美國在台協會）

對此，屏東縣長周春米今日表示，太空產業是屏東科學園區重點發展的項目之一，去年也跟市府的團隊拜訪了美國休士頓的太空港，交流太空發展相關議題，並跟當地太空科學教育人才協會簽署《太空人才培育合作備忘錄》。今年3月份，行政院國科會與太空中心，也正式核定了滿洲鄉九棚村作為國家的火箭發射場域

縣長表示，這些天非常開心，看到許多朋友和AIT都在分享台美太空港(Spaceport)議題，更強調，「屏東作為國家的火箭發射場域，是台灣邁向宇宙的起點，未來我們將跟世界做更多的連結，有信心把恆春半島打造成國家級的太空村」。