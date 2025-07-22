轎車變換車道出事了！害3機車連環撞　騎士「嚕進草叢」慘摔

記者賴文萱／高雄報導

高雄仁武區高楠公路及水管路路口，一輛汽車匯入慢車道不禮讓機車，造成3輛機車連環撞，其中一名騎士還失控，人車一路撞進一旁草叢慘摔。警方表示，變換車道未禮讓直行車釀事故，依法可開罰新台幣600元至1800元罰鍰。

▲汽車變換車道出事了，害騎士人車失控嚕進草叢慘摔。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網路社群「社會事新聞影音」今天曝光一段畫面，只見一輛汽車在高楠公路接近水管路口，匯入慢車道時疑似未禮讓後方機車，造成1名騎士失控一路衝進路旁草叢慘摔在地，另外還有2輛機車因急煞相撞，1人也摔車，不過當事汽車則直接開走了。

▲▼汽車變換車道出事了！害3機車連環撞。（圖／翻攝社會事新聞影音）

對此，警方表示，根據流傳影片，事故疑發生在21日7時許，該名汽車駕駛已違反《道路交通安全規則》第98條第1項第6款規定：變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離。

若未依規定禮讓行駛致生事故，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款在多車道不依規定行駛，可處新台幣600元至1800元罰鍰。

經查該起事故並未接獲當事人報案，警方表示，若當事人後續有表達追究意圖將會協助追查。至於是否涉及肇事逃逸的部分，需要確認汽車駕駛知悉車禍發生，目前就影片無法得知汽車駕駛知不知情。