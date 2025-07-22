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社會 社會焦點 保障人權

母子雙載驚險一幕　男童背對媽媽出神滑手機

記者鄧木卿／台中報導

有民眾在網路po出兩段影片，1名男童坐在機車後座，卻是反向背對媽媽坐著，仔細一看，男童像似專心看手機，相當危險：另名同樣坐在機車後座的男童更誇張，不但沒戴安全帽，兩隻小手緊抓著媽媽外套，一副快要摔落的模樣，網友批評，「媽媽都不知道嗎？」

▲▼1名男童背坐機車後座出神滑手機，另1名緊抓媽媽外套差點摔落更危險。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

▲▼1名男童背坐機車後座出神滑手機，另1名緊抓媽媽外套差點摔落更危險。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

1名媽媽日前騎車載著男童，行經在太平區樹孝路上，男童雖然戴有安全帽，卻是背對著媽媽坐在後座，原本就危險，不料仔細一看，男童竟是出神的看手機。

轄區太平分局表示，目前尚未接獲報案或檢舉，惟該名孩童背坐椅墊且未有安全防護措施，已違反道路交通安全管理處罰條例第31條第5項，「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300元以上、600元以下罰鍰。」

▲▼1名男童背坐機車後座出神滑手機，另1名緊抓媽媽外套差點摔落更危險。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

另一起更令人捏把冷汗，1名媽媽騎機車戴著男童，行駛在北屯區興安路二段、松安街口，男童不但沒戴安全帽，兩隻小手還緊抓著媽媽外套不放，萬一一個不穩，恐有摔落危險。

轄區第五分局表示，尚未接獲相關報案，惟男童未依規定佩戴安全帽，依道路交通管理處罰條例第31條第6項，處駕駛人500元罰鍰，提醒民眾切勿因一時疏忽危及自身與孩童安全。

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