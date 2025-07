女兒薯條被搶走　恐怖爸「斬首處決海鷗」拎染血屍體趴趴走

▲男子因斬首海鷗被起訴。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

美國紐澤西州一名男子帶女兒到當地濱海遊樂園遊玩時,因為海鷗偷走女兒手上的食物,竟然當場斬首海鷗,後來還帶著血淋淋的屍體在園區內走來走去,殘暴行為讓他近來正式被控虐待動物。

30歲男子齊格勒(Franklin Ziegler)被控去年7月4日假期期間,帶女兒到北懷爾德伍德市(North Wildwood)當地遊樂園Morey's Piers & Beachfront Water Parks遊玩時,因為海鷗快速衝下來搶走女兒手上薯條,所以將海鷗抓住斷頭。

