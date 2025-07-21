女兒薯條被搶走　恐怖爸「斬首處決海鷗」拎染血屍體趴趴走

▲男子因斬首海鷗被起訴。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一名男子帶女兒到當地濱海遊樂園遊玩時，因為海鷗偷走女兒手上的食物，竟然當場斬首海鷗，後來還帶著血淋淋的屍體在園區內走來走去，殘暴行為讓他近來正式被控虐待動物。

30歲男子齊格勒(Franklin Ziegler)被控去年7月4日假期期間，帶女兒到北懷爾德伍德市(North Wildwood)當地遊樂園Morey's Piers & Beachfront Water Parks遊玩時，因為海鷗快速衝下來搶走女兒手上薯條，所以將海鷗抓住斷頭。

A New Jersey man, Franklin Ziegler, was indicted for animal cruelty after he allegedly decapitated a seagull that stole a French fry from his daughter while they were at Morey’s Piers in North Wildwood during Independence Day week 2024. After the act, Ziegler reportedly carried… pic.twitter.com/lyWyR32nBw — MorbidTruth (@MorbidTruth_) July 20, 2025

齊格勒斬首海鷗後，手上還抓著海鷗的屍體在園區內走來走去，後來向工作人員要了一個塑膠袋，血腥景象嚇壞附近民眾，一名民眾向警察報案。

警方表示，當警方前往現場時，來自開普梅市(Cape May)的齊格勒十分不配合，對警方展現了敵意還拒捕，最後因擾亂治安與拒捕的罪名被捕。

事件曝光後，網路上出現連署聲浪，超過43,000人簽署線上請願書，希望當地警方強制要求齊格勒接受心理治療並且禁止飼養寵物，這起被擱置多時的案件近來被陪審團以虐待動物罪起訴，目前齊格勒均不認罪。