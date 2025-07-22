趙少康爆台灣關稅32%遭AIT打臉　朱立倫：為何要當最高機密？

記者鄭佩玟／台北報導

台美關稅談判持續進行，不過前中廣董事長趙少康昨日搶先美國總統川普公布台灣關稅稅率，「我得到的消息就是32%！」遭美國在台協會打臉，AIT表示，目前談判仍在進行中，結果應以白宮、美國貿易代表及台灣官方說法為準。國民黨主席朱立倫今（22日）表示，關稅還在協商中自己不多做揣測，但為何政府從頭到尾要當作最高機密？

▲國民黨主席朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

趙少康昨日搶先美國總統川普公布台灣關稅稅率，「我得到的消息就是32%！」美國在台協會打臉目前談判仍在進行中，行政院則稱台灣迄今未收到關稅通知。對此，趙少康質疑，如果行政院認為32%關稅是錯的，那為什麼不敢告訴國人到底是幾趴？更批這次台美諮商，政府保密到家，不僅無法讓被犧牲的產業可先做準備，也白白放棄「談判底氣」。

朱立倫今日上午陪同國民黨立委王鴻薇進行車隊掃街反罷免，被問到關稅議題，朱立倫說，這對台灣來說是很嚴重的事情，前台大校長管中閔跟民眾黨的學者專家昨日召開記者會公布數據，若關稅超過20%對產業影響很巨大，其實超過10%對企業就是很嚴峻的挑戰，政府一定要盡最大努力去爭取到最好的關稅，但如果中間過程是黑箱，最後開牌時，造成產業損失，一定會引民眾反彈。

至於趙少康宣稱關稅32%，遭政院及AIT打臉，朱立倫則說，一切還在協商當中，自己不去揣測，但希望過程中不要黑箱，過去任何關稅談判時有不透明的地方，都會受到民意非常大的反彈，為何政府這次對美關稅從頭到尾要當作最高機密？至少要把談判過程中，讓出了那些、可能會犧牲那些產業告訴人民吧！如果都不透露，翻盤時產業損失是民眾無法接受的。