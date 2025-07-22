「喪門星」來了！命理師示警3生肖：小心因誤判破財、失去朋友

▲大暑後「喪門星」來了，3生肖小心破財。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

今（22）日是24節氣中的「大暑」，大暑過後「喪門星」暗中作祟，3生肖恐在財務、人際關係上遭遇突發打擊！紫微斗數老師姚本軍提醒，喪門星在紫微斗數中帶著「突如其來」、「意想不到」的陰暗氣息，在大暑這種天氣最炎熱、人最躁動的節氣之後，特別容易因為心態鬆懈出現判斷誤差，提醒3個生肖的朋友要特別小心財務上的「失去」與「驚醒」，千萬別心存僥倖，提前防範才能避開破財危機。

●生肖羊

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喪門星對於生肖羊者，到了2025年的大暑之後，在財帛層面有機會出現「不該花卻花了」、「該注意卻忽略了」的情況，例如遺漏帳單、誤信不熟悉的金流管道、太過輕信口頭承諾等。羊者平日做事細膩謹慎，但受喪門星影響，會讓這份細膩變成一種「容易鑽牛角尖而看不清全貌」的缺點，對風險評估會出現預判，導致一些原本可以避免的小損失變成令人心驚膽跳的大問題。

此時若再遇到投資、借貸、理財相關事務，格外需要冷靜判斷，避免因為一時感性或過度同情心而產生財務漏洞。而更深的影響，是這段時間羊者容易陷入「心理不安、對未來焦慮」的狀態，越想控制，越感無能為力，因此理財策略上反而要採取保守守成，避免新的大舉動。

●生肖豬

大暑過後，喪門星對於生肖豬者會是一段財務上容易出現「被迫處理突發事件」的時期。豬者原本傾向於安穩理財，但此時可能因為家中突發狀況、健康問題、或與家人朋友金錢有關的事情，被迫動用原本不想動用的儲蓄，或進行突發性的財務調整。這些情況未必是長期性的破財，但其臨時性與不可預測性，會讓豬者有種措手不及的感受，例如莫名被拖欠款項、遇到急需支出的狀況、或是一筆期待中的收入突然落空。

但其實也是一個好機會，讓豬者去重新檢視自己與金錢之間的關係，是不是過度依賴某個收入來源？是不是該分散風險？思考過後，往往會有重新建立財務韌性的可能。

●生肖虎

大暑過後，生肖屬虎的朋友這段時間要特別警覺的是「朋友借錢」、「合作投資」、「情面上不好意思拒絕」這類看似人情義理，實則藏著風險的財務往來。受喪門星影響，有時不僅僅只是破財，還會帶來「人際信任被動搖」的狀態。虎者性格果斷直接，有時容易基於義氣或一時衝動「想幫朋友一把」，結果卻成為無法收場的爛帳。

或者在與人合夥、談條件時，容易因為疏忽細節、文件簽署不嚴謹，而在後續引爆財務危機，進而因此導致人際關係裂痕、信任破碎。這段時間的建議不是遠離人群，而是學會把人情與金錢切開，特別是在財務決策上多一層保留，能避免「錢沒了，朋友也沒了」的雙重喪失。

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