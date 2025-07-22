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每天1杯紅酒！男子喝到紅血球變大顆　醫示警：貧血恐已肝病

▲▼酒,紅酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子天天喝一小杯紅酒，沒想到竟因此罹酒精性肝病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

一名60多歲陳先生每天都有小酌一杯紅酒的習慣，家人擔心他喝到肝臟出問題，於是帶他接受健康檢查，發現有紅血球過大的輕微貧血，這種不健康的紅血球可能是維他命B12或葉酸缺乏所致，但抽血報告顯示，他血液中的維他命B12與葉酸數值皆正常，代表腸胃吸收兩種營養素都沒問題，但酒精性肝病已找上門。醫師表示，此病好發於中高齡族群，初期可能無症狀，隨著病情加重可能出現肝硬化，進而導致併發症危及生命。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，天天喝酒造成紅血球變大顆，由於紅血球的生成與葉酸、B12有關，其中葉酸要經過肝臟進一步的轉化，才能被紅血球生成時所用。然而，有酒精性肝病的病人，即使維他命B12與葉酸在血液中的量足夠，仍可能因肝臟問題導致缺乏活化的葉酸，進一步影響紅血球的生成，出現紅血球過大的貧血，雖然生活中沒有明顯不適，但是酒精性肝病已經默默上身。

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書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初提醒，喝酒過度小心酒精性肝病上身。（圖／林則澄攝）

▲醫師康本初提醒，喝酒過度小心酒精性肝病上身。（圖／CTWANT）

康本初提到，即使民眾喝酒沒到酗酒的程度，但長期有喝酒的習慣，也會對肝臟造成負擔，因酒精會經由肝臟代謝，在過程中會產生乙醛，但乙醛會影響肝細胞引起發炎反應，產生酒精性肝病。然而，酒精性肝病在一開始往往沒有明顯症狀，常是在健康檢查的抽血報告中發現GOT、GPT等血液數值異常，或有紅血球過大的貧血、肝功能異常、肝炎等情況。

另一方面，酒精性肝病患者在健康檢查時，超音波報告通常也會顯示有脂肪肝、肝臟腫大等疾病，但若積極戒酒、飲食均衡、養成運動習慣，肝臟還有機會康復，但仍要定期追蹤，倘病情更進一步惡化，出現肝硬化時，就是不可逆的狀態，部分患者還會出現倦怠感、嘔吐、右上腹疼痛、黃疸等情況，很難恢復到完全健康狀態，患者還要當心肝癌或腹水、肝腦性病變等併發症的可能，不可輕忽。

最後，康本初提醒，酒精對肝臟有漸進式影響，有喝酒習慣的人，常因沒有症狀而不願意改變習慣，此時可透過健檢的抽血或超音波了解酒精是否已傷肝，即用數據說服戒酒，「早期發現肝臟可能有問題，早期採取行動改善，避免肝臟受到不可逆的傷害。」此外，衛福部國健署目前提供30歲以上成人健康檢查，服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目，有些地方政府也有提供長者健康檢查，都是可加以運用的資源。

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