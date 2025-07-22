　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

消防法「球員兼裁判」　納入《職安法》成基層難了心願

屏東明揚大火造成4名消防員殉職，消防員工作權益促進會當年在凱道舉行國殤晚會，悼念四名犧牲的打火弟兄。（圖／報系資料照）

▲屏東明揚大火造成4名消防員殉職，消防員工作權益促進會當年在凱道舉行國殤晚會，悼念4名犧牲的打火弟兄。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

近年來，消防員多次在執勤中殉職，凸顯基層長期處於高風險的工作環境。儘管他們被譽為「人民的守護者」，自身的職場安全保障卻遲遲未被納入《職業安全衛生法》（職安法）。多年來，消防基層不斷呼籲政府補上制度漏洞，從根本強化消防安全，避免悲劇重演。

2013年，屏東明揚大火帶走了4位消防員的生命，因明揚公司未主動通報場內化學品種類及數量，導致消防員進入救災後接連發生爆炸，悲劇就此發生。這場大火燒出消防員的職安及制度問題，一位基層消防員悲嘆，「如果有專業的化災專責人員和明確決策，4條人命也許不會就此犧牲。」

針對明揚大火殉職案，消防員工作權益促進協會當年就呼籲支持消防員組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》，且希望中央儘速補足地方防災量能與消防人力。雖然立法院去年已修正《消防法》部分條文，回應基層訴求，但在權益保障層面，《消防法》與《職安法》之間仍存在明顯落差，改革仍有進一步空間。

消防員工作權益促進會長期爭取納入《職業安全衛生法》、支持消防員組工會，卻屢遭「屬公務員身分」為由拒絕，致使基層難以對等協商職安訴求。圖為消促會2015年陳情活動現場。（圖／報系資料照）

▲消防員工作權益促進會長期爭取納入《職業安全衛生法》、支持消防員組工會，卻屢遭「屬公務員身分」為由拒絕，致使基層難以對等協商職安訴求。圖為消促會2015年陳情活動現場。（圖／中時報系資料照）

由於消防員屬於公務員，無法比照勞工適用《工會法》、《勞基法》與《職業安全衛生法》，不僅無法成立工會，爭取權益上卻也處處受限。消防員工作權益促進協會監事林進添直言，消防員的權益總是被擺在最末端，多年來，協會針對工時改革、裝備提升與戰術訓練等提出多項訴求，卻始終無法與行政機關建立對等協商的管道。十年來蒐集的基層聲音與各種具體改革方案，往往淪為記者會上的控訴，難以真正落實。

消促會秘書長陳彥凱指出，消防職安專章缺乏外部監督機制，形同球員兼裁判，若主管機關消防署沒做好職安規定，或未給予消防員完整的防護設備，消防員因公受傷、殉職等，行政機關也不用面對裁罰機制或責任追究。

台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪指出，《消防法》與《職安法》在制度設計本質上便不同，因此修正《消防法》對於基層的職安保障仍十分有限。（圖／翻攝自台灣警察工作權益推動協會臉書）

▲台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪指出，《消防法》與《職安法》在制度設計本質上便不同，因此修正《消防法》對於基層的職安保障仍十分有限。（圖／翻攝自台灣警察工作權益推動協會臉書）

同為公務員的台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪指出，《消防法》本質上是國家針對救災行動所訂定的「工作指引」，著重在任務執行的規範，並非保障公務員的勞動權益；而《職業安全衛生法》則是用來面對高風險環境，確保基層人員在執行職務時具備判斷與保護自身安全的權利。相較之下，《消防法》若被違反，責任往往歸咎於基層執行不當，兩者在制度設計的出發點與立場上全然不同。

國立暨南大學國企系副教授許文忠指出，消防員的安全權益目前僅受《公務人員安全衛生防護辦法》這部缺乏罰則與強制力的法令所規範，一旦決策者違規卻無法被追責，「保障安全」便淪為空談；而沒有一個強而有力的工會作為後盾，形同在面對制度時缺乏平等談判的地位，基層的血淚控訴，最終也只能成為官僚耳中的噪音，無法真正轉化為改變的力量。

對此，民眾黨立院黨團表示，黨團早已提出《職業安全衛生法》及《工會法》修正草案，明確納入消防人員的職場安全保障與集體協商權益。未來將持續推動相關修法，並積極與召委及各黨派委員協調，爭取優先排入審查程序，期盼早日完成立法，補上制度缺口，讓消防員的付出獲得應有保障。

延伸閱讀
命懸體制1／搜救悲劇再揭制度黑洞　消防員痛喊三大勤務專責訓練
康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北社宅裡拍A片！　她遭趕走法辦
立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議
爆關稅32%被AIT打臉　趙少康：我在逼民進黨公布
大罷免倒數4天！　游盈隆揭「5大關鍵變數」
演唱會還沒開賣！　他已拿到600張票
黑幫大哥女兒學校如廁遭偷拍！對方家長回一句...遭砸破頭
靠鄉民逆襲！瀕下市妖股瘋漲502%　吸美股1成交易量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警取締黃線違停遭嗆「有牌流氓」　飲料店員被上銬逮捕

「Z字型強拖」扯斷台澎海底電纜　最高檢察署將開國安研討會

殺死情敵丟大排！彰化男遺棄屍體判1年　求解除禁見遭駁回

北市東區紅牌重機遭縱火！知名酒吧店長被拔　竟對新任愛車下手

黑幫大哥女兒在校如廁遭偷拍！對方家長回一句...遭丟杯子破頭

A片女剪接師入住「青創社宅」　分享工作日常被趕走還遭法辦

快訊／台南官田婦人疑騎車滑落水圳　被救起已死亡

母子雙載驚險一幕　男童背對媽媽出神滑手機

快訊／士林夜市「1男倒臥人行道」明顯死亡！　死因待釐清

小學女老師暴走！講台上脫女童褲子持膠條毆打　判刑6月定讞

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

警取締黃線違停遭嗆「有牌流氓」　飲料店員被上銬逮捕

「Z字型強拖」扯斷台澎海底電纜　最高檢察署將開國安研討會

殺死情敵丟大排！彰化男遺棄屍體判1年　求解除禁見遭駁回

北市東區紅牌重機遭縱火！知名酒吧店長被拔　竟對新任愛車下手

黑幫大哥女兒在校如廁遭偷拍！對方家長回一句...遭丟杯子破頭

A片女剪接師入住「青創社宅」　分享工作日常被趕走還遭法辦

快訊／台南官田婦人疑騎車滑落水圳　被救起已死亡

母子雙載驚險一幕　男童背對媽媽出神滑手機

快訊／士林夜市「1男倒臥人行道」明顯死亡！　死因待釐清

小學女老師暴走！講台上脫女童褲子持膠條毆打　判刑6月定讞

河南水庫成「野泳樂園」　人游泳狗戲水無視「飲用水源地」標語

陳志強怪病手持菜刀嚇壞家人　女神草莓「看到電梯就想尿」失禁了

我對越南進口水泥開徵反傾銷稅　台泥、亞泥抗跌盤中漲逾1%

快訊／海神、特攻啟動交易！　林任鴻、施晉堯互換東家

擴香瓶3大使用技巧：香味立刻就有、濃淡隨時調整

戴項鍊「瞬間吸入MRI機器」亡！　家屬曝他慘卡1hr才脫困

立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

警取締黃線違停遭嗆「有牌流氓」　飲料店員被上銬逮捕

爆關稅32%不認被AIT打臉　趙少康：我在逼民進黨公布談判狀況

歌迷告白「你全勤我的青春」　品冠感性許諾：唱到下個30年！

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

社會熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光

豬隊友？　民眾黨攻擊4證人成「柯文哲續押」關鍵

教保員對4歲女童狂搧7耳光！媽看監視器崩潰了

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

柯文哲再延押2月　法官「4個字」曝交保時機

心腹李文宗獲2千萬交保　柯文哲展笑顏現身

快訊／士林夜市「1男倒臥人行道」明顯死亡　死因待釐清

更多熱門

相關新聞

消防員痛喊三大勤務專責訓練

消防員痛喊三大勤務專責訓練

新北市本月上旬發生消防員為救溺水民眾不幸殉職悲劇，消防員職安問題再度被推上檯面。消防員坦言，其水域救援訓練不足，更折射出消防體系長年任務繁重、專業訓練缺位的結構性問題。面對基層反覆的吶喊與犧牲，改革是否仍要一再以生命為代價，成為全社會無法迴避的追問。

初次女友家作客！點10菜1湯要他付錢

初次女友家作客！點10菜1湯要他付錢

要婆婆抵押房幫還卡債遭拒！她氣：不代表以後沒錢

要婆婆抵押房幫還卡債遭拒！她氣：不代表以後沒錢

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

工程師一聽到「捷運關門聲」全身冒冷汗！

工程師一聽到「捷運關門聲」全身冒冷汗！

關鍵字：

周刊王消防員

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

可能有雙颱！　最新預測曝

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

盧秀燕「深夜站高鐵」2物飄媽媽味　她親訴原委

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面