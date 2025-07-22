消防法「球員兼裁判」　納入《職安法》成基層難了心願

▲屏東明揚大火造成4名消防員殉職，消防員工作權益促進會當年在凱道舉行國殤晚會，悼念4名犧牲的打火弟兄。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

近年來，消防員多次在執勤中殉職，凸顯基層長期處於高風險的工作環境。儘管他們被譽為「人民的守護者」，自身的職場安全保障卻遲遲未被納入《職業安全衛生法》（職安法）。多年來，消防基層不斷呼籲政府補上制度漏洞，從根本強化消防安全，避免悲劇重演。

2013年，屏東明揚大火帶走了4位消防員的生命，因明揚公司未主動通報場內化學品種類及數量，導致消防員進入救災後接連發生爆炸，悲劇就此發生。這場大火燒出消防員的職安及制度問題，一位基層消防員悲嘆，「如果有專業的化災專責人員和明確決策，4條人命也許不會就此犧牲。」

針對明揚大火殉職案，消防員工作權益促進協會當年就呼籲支持消防員組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》，且希望中央儘速補足地方防災量能與消防人力。雖然立法院去年已修正《消防法》部分條文，回應基層訴求，但在權益保障層面，《消防法》與《職安法》之間仍存在明顯落差，改革仍有進一步空間。

▲消防員工作權益促進會長期爭取納入《職業安全衛生法》、支持消防員組工會，卻屢遭「屬公務員身分」為由拒絕，致使基層難以對等協商職安訴求。圖為消促會2015年陳情活動現場。（圖／中時報系資料照）

由於消防員屬於公務員，無法比照勞工適用《工會法》、《勞基法》與《職業安全衛生法》，不僅無法成立工會，爭取權益上卻也處處受限。消防員工作權益促進協會監事林進添直言，消防員的權益總是被擺在最末端，多年來，協會針對工時改革、裝備提升與戰術訓練等提出多項訴求，卻始終無法與行政機關建立對等協商的管道。十年來蒐集的基層聲音與各種具體改革方案，往往淪為記者會上的控訴，難以真正落實。

消促會秘書長陳彥凱指出，消防職安專章缺乏外部監督機制，形同球員兼裁判，若主管機關消防署沒做好職安規定，或未給予消防員完整的防護設備，消防員因公受傷、殉職等，行政機關也不用面對裁罰機制或責任追究。

▲台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪指出，《消防法》與《職安法》在制度設計本質上便不同，因此修正《消防法》對於基層的職安保障仍十分有限。（圖／翻攝自台灣警察工作權益推動協會臉書）

同為公務員的台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪指出，《消防法》本質上是國家針對救災行動所訂定的「工作指引」，著重在任務執行的規範，並非保障公務員的勞動權益；而《職業安全衛生法》則是用來面對高風險環境，確保基層人員在執行職務時具備判斷與保護自身安全的權利。相較之下，《消防法》若被違反，責任往往歸咎於基層執行不當，兩者在制度設計的出發點與立場上全然不同。

國立暨南大學國企系副教授許文忠指出，消防員的安全權益目前僅受《公務人員安全衛生防護辦法》這部缺乏罰則與強制力的法令所規範，一旦決策者違規卻無法被追責，「保障安全」便淪為空談；而沒有一個強而有力的工會作為後盾，形同在面對制度時缺乏平等談判的地位，基層的血淚控訴，最終也只能成為官僚耳中的噪音，無法真正轉化為改變的力量。

對此，民眾黨立院黨團表示，黨團早已提出《職業安全衛生法》及《工會法》修正草案，明確納入消防人員的職場安全保障與集體協商權益。未來將持續推動相關修法，並積極與召委及各黨派委員協調，爭取優先排入審查程序，期盼早日完成立法，補上制度缺口，讓消防員的付出獲得應有保障。

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