大暑速食優惠懶人包！　麥當勞薯條買1送1、摩斯紅茶10元

▲速食店大暑優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今（22）日為24節氣中的大暑，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店「消暑優惠」，包括麥當勞可享大薯限時買1送1、摩斯漢堡推10元紅茶，另外還有披薩半價、蛋撻買4送1等一系列超殺好康。

●麥當勞

麥當勞APP今（22）日祭出「單點大薯買1送1」加碼優惠，使用期限至7月24日，每券限兌換1次。

另外，得來速限定熟客券優惠至8月19日限時回歸，凡至得來速消費任何餐點（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次可獲得一張「熟客券」，集滿3張即可於下次至得來速消費時，免費兌換大麥克1個，兌換期間至8月26日止。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡全門市即日起至7月23日祭出「吃薯日」優惠，凡於門市購買薯條加10元就能多喝大杯冰紅茶1杯，優惠價75元，現省30元。

●肯德基

肯德基即日起至7月31日祭出「歡聚蛋撻禮盒特價205元（優惠代碼：40649）」，內含6顆原味蛋撻+4塊上校雞塊，相當於62折；全門市還可享「冰心蛋撻買4送1」，凡購買4顆冰心蛋撻風味冰淇淋即送經典原味蛋撻1顆，數量有限，送完為止。

▲拿坡里披薩、炸雞下殺。（圖／業者提供）

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至7月30日祭出「大披薩任選特價199元（原價390元）」、「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」共2大好康，其中炸雞桶較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

●必勝客

必勝客即日起至7月31日祭出平日限定「大比薩平日外帶5折」，優惠品項包括松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、金沙黃金脆雞、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、BBQ黃金嫩雞、日式照燒雞、四小福、香濃蒜香海鮮、夏威夷、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙層美式臘腸、義式培根黃金薯，限於全門市、PK APP使用。

●達美樂

達美樂即日起祭出「3大限時優惠」，包括「買韓風炸雞火山大披薩送經典／招牌系列大披薩」、「韓風炸雞火山披薩外帶半價」、「披薩馬芬3入169元」。

▲漢堡王暑期優惠券有薯條買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）

●漢堡王

漢堡王即日起至9月30日祭出「暑期優惠大FUN送優惠券」，包括飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊「4大品項買1送1」；「1+1自由配69元」有雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯、中杯美式擇一，只要銅板價69元。

「雙堡組合」優惠則推出「兩堡任選自由配129元」及「A+B隨你配159元」共2種全新搭配方案，其中「兩堡任選自由配」有小華堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士培根牛肉堡4種經典堡款開放任搭；「A+B隨你配」則可在Ａ區3款漢堡擇一，再搭配B區的華堡、勁濃安格斯牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡3種豪華堡款任一款，最多現省95元。

另外還有「12款單人滿足餐（有4款組合因紙本優惠券版面有限未放上，同步提供代碼P0590、P0593、P0594、P0595於門市同享優惠）」、「6款雙人激省餐」以及「5款午茶點心組合」，整張券最高現省3372元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用，各門市數量有限、售完為止。

▲漢堡王優惠券內容一次看。※點圖放大