　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大暑速食優惠懶人包！　麥當勞薯條買1送1、摩斯紅茶10元

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲速食店大暑優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今（22）日為24節氣中的大暑，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店「消暑優惠」，包括麥當勞可享大薯限時買1送1、摩斯漢堡推10元紅茶，另外還有披薩半價、蛋撻買4送1等一系列超殺好康。

●麥當勞
麥當勞APP今（22）日祭出「單點大薯買1送1」加碼優惠，使用期限至7月24日，每券限兌換1次。

另外，得來速限定熟客券優惠至8月19日限時回歸，凡至得來速消費任何餐點（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次可獲得一張「熟客券」，集滿3張即可於下次至得來速消費時，免費兌換大麥克1個，兌換期間至8月26日止。

●摩斯漢堡 
摩斯漢堡全門市即日起至7月23日祭出「吃薯日」優惠，凡於門市購買薯條加10元就能多喝大杯冰紅茶1杯，優惠價75元，現省30元。

●肯德基
肯德基即日起至7月31日祭出「歡聚蛋撻禮盒特價205元（優惠代碼：40649）」，內含6顆原味蛋撻+4塊上校雞塊，相當於62折；全門市還可享「冰心蛋撻買4送1」，凡購買4顆冰心蛋撻風味冰淇淋即送經典原味蛋撻1顆，數量有限，送完為止。 

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里披薩、炸雞下殺。（圖／業者提供）

●拿坡里
拿坡里全門市即日起至7月30日祭出「大披薩任選特價199元（原價390元）」、「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」共2大好康，其中炸雞桶較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

●必勝客
必勝客即日起至7月31日祭出平日限定「大比薩平日外帶5折」，優惠品項包括松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、金沙黃金脆雞、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、BBQ黃金嫩雞、日式照燒雞、四小福、香濃蒜香海鮮、夏威夷、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙層美式臘腸、義式培根黃金薯，限於全門市、PK APP使用。 

●達美樂
達美樂即日起祭出「3大限時優惠」，包括「買韓風炸雞火山大披薩送經典／招牌系列大披薩」、「韓風炸雞火山披薩外帶半價」、「披薩馬芬3入169元」。

▲▼漢堡王。（圖／記者蕭筠攝）

▲漢堡王暑期優惠券有薯條買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）

●漢堡王
漢堡王即日起至9月30日祭出「暑期優惠大FUN送優惠券」，包括飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊「4大品項買1送1」；「1+1自由配69元」有雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯、中杯美式擇一，只要銅板價69元。

「雙堡組合」優惠則推出「兩堡任選自由配129元」及「A+B隨你配159元」共2種全新搭配方案，其中「兩堡任選自由配」有小華堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士培根牛肉堡4種經典堡款開放任搭；「A+B隨你配」則可在Ａ區3款漢堡擇一，再搭配B區的華堡、勁濃安格斯牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡3種豪華堡款任一款，最多現省95元。

另外還有「12款單人滿足餐（有4款組合因紙本優惠券版面有限未放上，同步提供代碼P0590、P0593、P0594、P0595於門市同享優惠）」、「6款雙人激省餐」以及「5款午茶點心組合」，整張券最高現省3372元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用，各門市數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王「暑期優惠大FUN送優惠券」改版再加碼。（圖／翻攝漢堡王臉書粉專）

▲漢堡王優惠券內容一次看。※點圖放大

【你可能也想看】

►麻古茶坊「2款新飲品」開賣　酪梨甘露10縣市搶先喝
►拿坡里「2大優惠」開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼！雲豹確定換主帥　冠軍教頭下台走人
去韓國弄丟護照、錢包！　他靠「1神級APP」奇蹟找回
52年來首見！　靠「再見妨礙打擊」贏了
自己失分自己救！　大谷翔平轟出2分砲逆轉
快訊／俄羅斯又搖！　連4震「最大規模6.4」
台中一家五口今告別式　一家人樹葬團聚
班機「廣州飛廣州」　民眾狂問號：1.5小時在飛什麼？
對4歲女童「狂搧7耳光」！教保員下跪：我第一次犯錯
本周可能有雙颱！　最新預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大暑速食優惠懶人包！　麥當勞薯條買1送1、摩斯紅茶10元

【廣編】漢堡王凝聚美味查克拉　火影華堡、雞排堡全新感受突破粉絲忍術

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

醫師提醒：過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

太有哏必買！行動力No.1品牌*益節推「超萌聯名」父親節送禮不再無聊

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》　推起司新品+6款限定周邊

今夏最狂玩色祭典！「彩耀日 COLOR BOOM!!」8月繽紛開炸

到4大超商可捐「丹娜絲風災募款」　會員還有點數回饋

「漢堡王X火影忍者」聯名明天開跑　8款角色公仔只送不賣

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲！沽溜晶亮更升級

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

大暑速食優惠懶人包！　麥當勞薯條買1送1、摩斯紅茶10元

【廣編】漢堡王凝聚美味查克拉　火影華堡、雞排堡全新感受突破粉絲忍術

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

醫師提醒：過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

太有哏必買！行動力No.1品牌*益節推「超萌聯名」父親節送禮不再無聊

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》　推起司新品+6款限定周邊

今夏最狂玩色祭典！「彩耀日 COLOR BOOM!!」8月繽紛開炸

到4大超商可捐「丹娜絲風災募款」　會員還有點數回饋

「漢堡王X火影忍者」聯名明天開跑　8款角色公仔只送不賣

金鐘影后柯佳嬿攜手天地合補葉黃素飲！沽溜晶亮更升級

消防法「球員兼裁判」　納入《職安法》成基層難了心願

願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

GD演唱會實名制遭破解！假身分可入場　黃牛集團撈2千萬4人交保

福斯撤出「新店汽車一條街」　大房東年開1428萬招租

搜救悲劇再揭制度黑洞　消防員痛喊三大勤務專責訓練

遭爆施壓索高球俱樂部會員委託書　林國成反擊：各黨都有委員會幫忙問

聶雲獨居提前聽力退化　家中四人念書壓力過大　「收到成績單血壓飆高」

罷團再公布催票廣告訴求「出來投票」　預告724上凱道、725遍地開花

快訊／震撼！雲豹隊史首冠教頭下台　查爾斯確定走人

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

【一句謝謝說了好多遍】司機幫收輪椅　超暖感嘆：有天可能是自己需要被服務

消費熱門新聞

爸爸還在用十年前的刮鬍刀？父親節送他最好的「百靈9系PRO旗艦電鬍刀禮盒」

「漢堡王X火影忍者」聯名明天開跑

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

大暑速食優惠懶人包

過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》開箱

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

太有哏必買！父親節送禮不再無聊

漢堡王凝聚美味查克拉　突破粉絲忍術

2大速食店新品搶先看

速食店本周最新優惠出爐

東方焙茶靈感X西方威士忌工藝！陳柏霖風格演繹

全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

到4大超商可捐「丹娜絲風災募款」　會員還有點數回饋

更多熱門

相關新聞

今大暑開運法！　3步驟旺財

今大暑開運法！　3步驟旺財

今天是24節氣的「大暑」，命理專家柯柏成分享開運法，像是在家中牆角撒7粒白米和一小撮鹽；此外還有「水火既濟旺財法」，3步驟完成。

今「大暑」3種人易有破事　4生肖7姓氏旺到鬼門開

今「大暑」3種人易有破事　4生肖7姓氏旺到鬼門開

「大暑」6生肖一鳴驚人

「大暑」6生肖一鳴驚人

Mister Donut推出2款生波堤新口味

Mister Donut推出2款生波堤新口味

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》開箱

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》開箱

關鍵字：

美食情報美食雲大暑速食店買1送1

讀者迴響

熱門新聞

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

盧秀燕「深夜站高鐵」2物飄媽媽味　她親訴原委

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面