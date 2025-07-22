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搜救悲劇再揭制度黑洞　消防員痛喊三大勤務專責訓練

新北市新店區8日發生消防船艇在救溺過程翻覆事故，導致2名消防員殉職，消防員職安問題再度引發討論。（圖／報系資料照）

▲新北市新店區8日發生消防船艇在救溺過程翻覆事故，導致2名消防員殉職，消防員職安問題再度引發討論。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

新北市本月上旬發生消防員為救溺水民眾不幸殉職悲劇，消防員職安問題再度被推上檯面。消防員坦言，其水域救援訓練不足，更折射出消防體系長年任務繁重、專業訓練缺位的結構性問題。面對基層反覆的吶喊與犧牲，改革是否仍要一再以生命為代價，成為全社會無法迴避的追問。

新北市新店區廣興橋下游瀑布8日發生溺水事故，消防人員獲報後緊急出動船艇展開搜救行動。然而現場水流湍急，其中一艘船艇不幸翻覆，船上5名警消全數落水，最終兩名消防員送醫後宣告不治，不幸殉職。而其中一名消防員吳恩碩，曾是消防員工作權益促進協會的幹部，長年投入爭取消防人員合理勤務與安全保障，卻在此次引發爭議的任務中發生不幸，令人不勝唏噓。

消防員肩負三大勤務：緊急救護、災害搶救與火災預防，每項又細分繁多任務，使第一線人員長期陷於「事事得會、卻難精通」的矛盾處境。（圖／黃鵬杰攝）

▲消防員肩負三大勤務：緊急救護、災害搶救與火災預防，每項又細分繁多任務，使第一線人員長期陷於「事事得會、卻難精通」的矛盾處境。（圖／黃鵬杰攝）

據了解，過去十年來，全台已有超過40名消防員在執勤中不幸殉職，如今這場意外再度為這份沉重名單添上兩筆，也再一次撕裂消防基層的心。長期以來，消防人力不足、勤務過重與訓練不足等問題，始終未獲根本解決。每當悲劇發生，權益問題才被短暫拉上檯面檢討，卻在風頭過後迅速沉寂，形成令人心寒的輪迴。

消防員有三大基本任務：緊急救護、搶救災害、預防火災，但三項職責下，實則衍生眾多繁雜業務。消防員工作權益促進會監事林進添說明，「緊急救護」中就包含車禍傷者的傷勢判別、民眾的突發疾病或精神異常須強制送醫等狀況；「災害搶救」包含火災、水災、化災（化學災害）、核災等，其中許多災害不只需要簡單的滅除，而是須根據情勢做應變策略；「火災預防」則分為消防安檢、設備查核、改善追蹤等；另外，還有行政協助這一大項任務。

每位消防員依據其輪班時段及其負責的勤務做任務指派，因此每人仍須跨領域熟悉各項任務，更需有文書處理、成果報告等延伸勤務，使得許多消防員淪為「什麼都要會，卻什麼都不精」的萬能人力。消促會理事張詠惟感嘆，此次悲劇的發生，就是因為消防員缺乏專責化訓練，對於「水域急流救生進階訓練」，大多消防員只有「R1」等級的初階訓練，也就是只有自救的能力，且每年還沒辦法做到一次的復訓，「試問民眾敢把生命交給自救都困難的消防員嗎？」

消防員工作權益促進協會16日赴新北市府抗議，索取災害事故資料進行事故分析、釐清制度缺失，監事林進添（右）要求三大勤務專責化，勿再以殉職換改革。（圖／趙世勳攝）

▲消防員工作權益促進協會16日赴新北市府抗議，索取災害事故資料進行事故分析、釐清制度缺失，監事林進添（右）要求三大勤務專責化，勿再以殉職換改革。（圖／趙世勳攝）

「我們知道資源與經費有限，但正因如此，更應將訓練交給專責化的消防人員」，消防員工作權益促進協會秘書長陳彥凱沉痛表示，消促會自2013年成立以來，長期呼籲政府推動三大核心任務的專責化訓練，卻始終未獲制度性回應。

「難道消防改革，非得要用一條又一條殉職消防員的生命來換取嗎？」陳彥凱呼籲，主管機關正視基層的真實處境，把專業人才放在對的位置上，讓訓練真正落實在制度裡，而非紙上談兵；唯有如此，才能阻止下一場悲劇的發生。

針對消防人員訴求，民眾黨立院黨團指出，已請消促會就專責化內容進行盤點彙整，後續將召開協調會議，邀請內政部消防署及其他相關單位，就行政命令修正與政策推動方向提出具體對策。

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