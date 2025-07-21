1歲兒遭到機械車位壓死！母曝操控盲點...淚控廠商早知設計不良

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區19日發生一起死亡案件，一名劉男在機械車位停車時，正抱著1歲兒子要下車，車位卻突然下降，導致父子摔落下方坑洞，車子原先卡住，又掉落重壓男童致死。劉母今悲痛受訪，質疑設計不良，認為其他使用者進入機械車位電梯內，明明還在視線盲點區，卻可以操控其他車位，讓其他人的車位作動，就像生命握在別人身上，廠商跟操控者都要咎責提告。

▲台中19日發生機械車位意外，導致一名1歲寶寶遭到壓傷死亡。（圖／民眾提供）



台中市警消19日晚間接獲報案，北平路三段一處地下室機械車位發生幼童受傷事故，現場劉姓男童（1歲）當時與爸爸在機械車位上拿取車內物品、準備下車，結果機械車位突然移動，車子卡在原處，腳踩的車位卻往下降，父子掉下坑洞，車輛又突然墜下，男童頭部遭壓傷，送醫不治。

▲劉母說明，當時丈夫抱著孩子準備下車，車位卻突然作動，導致父子掉落坑洞，車子原先卡住，又墜下重壓。（圖／記者許權毅攝）



據了解，該機械車位設計問題點在於，其他車主若是從大樓外要進入機械車位時，明明還在機械車位電梯內、未抵達地下一樓的車位轉盤處，身處視野盲區，卻可以按按鈕「叫車位」，讓其他還在使用的車主被迫作動，設計明顯有瑕疵。

▲劉母強調，廠商應該好好探討讓機械車位更安全，不是只立個告示牌。（圖／記者許權毅攝）



劉母今受訪說，不希望有再一個受害者，廠商應該去探討，是否有方法可以讓機械車位更安全，而不是立公告告知下一位，「不要按什麼按鈕」，那正在正確使用的人，生命不就握在他們手上嗎？況且保養廠商有貼出公告，早就知道該處機械車位設計不良。

劉母說：「有平面車位當然好，但很不幸地就是我們承租那邊，我們都是職業父母，爸爸一個人帶兩個孩子，小孩才1歲，無法像廠商說的在旁邊先等，我們很無能為力。」

家屬質疑，他（誤觸車主）是不是下降的過程已經去按了？但該車主說，知道要到B1才能按，廠商駁斥沒人按不可能會作動，現在可能要讓都發局派第三方去檢驗，但不論廠商、誤觸車主，對於案件都有前因後果責任，家屬都會咎責提告。

▲劉母說明，該機械車位若其他車主仍在電梯內，就已經能操控車位。（圖／記者許權毅攝）



都發局指出，該大樓竣工圖說地下設有機械停車設備及地上一層昇降平台，但該機械停車設備未領有使用許可證，已經完成勘查，並張貼勒令停止使用告示，後續將處建築物所有權人、使用人3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並限期改善及補領使用許可證，並經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後方能恢復使用。

檢察官昨會同法醫進行相驗，認男童有創傷性顱內出血，家屬對死因無意見。劉姓父親質疑是有不知情的其他車主或住戶，不慎啟動機械車位導致意外發生，檢警找到這名住戶，目前正在釐清為何發生異常作動，全案依過失致死罪嫌偵辦。

