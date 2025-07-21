去瑞士都窮遊？超多台人「帶泡麵、超市買麵包」　大票反搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張乃文攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

去歐洲旅遊，很多人必去瑞士打卡，也越來越多台灣人去旅行。就有網友表示，常看到去瑞士旅遊的台灣人不是帶泡麵，就是跑去超市買烤雞、麵包，但明明就不怎麼好吃。他不解，既然都願意花大錢坐火車、搭纜車上少女峰，為什麼在吃飯「完全不肯花錢」？忍不住感嘆，「這樣不是很可憐？」話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「台灣人去瑞士都不敢上餐廳？」覺得很多台灣人去瑞士都帶泡麵，不然就去超市買烤雞、麵包，忍不住納悶，「說真的，那真的很難吃，而且都願意花大錢坐火車搭纜車上少女峰惹，怎麼遇到吃的就不願意花錢上餐廳吃飯？」甚至連連鎖速食店也被嫌貴、吃不起。

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留言區反應兩極，不少人直呼，「真的很貴很難吃，一餐三四十法郎很常見（約台幣1119～1492元），甚至六七十法郎一餐也是很多（約台幣2238～2611元），難吃、吃不飽」、「真的太貴了」、「瑞士連一套麥當勞都500多（台幣）…」、「不值得吧，上山值得啊！有錢也不代表亂花吧」、「花大錢也不見得好吃」、「全世界物價最高的地方，有錢可以用在觀光或買紀念品，吃掉幹嘛？瑞士的料理又不是賣點。」

也有網友表示，「吃只佔了旅遊體驗的一部分，你管太多」、「每個人價值觀不同，錢就是花在喜歡的事物而已」、「很多歐美人士都是重風景體驗，也不是為了吃」、「瑞士真的很貴呀！還不如利用晚上時間跨邊境去法國或者義大利吃米其林，平均一個人1、2000（台幣），就能吃到巨好吃的東西。」