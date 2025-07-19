新北大都會公園1至5月旅客量居冠　白沙屯繞境5月助台中增140%

▲新北大都會公園1至5月旅客量達2062萬人次。（圖／新北市高灘處提供）



記者周湘芸／台北報導

今年1至5月國內觀光遊憩據點旅客達37億9726萬人次，較去年同期增48.3％，由新北大都會公園2062萬人次居冠；5月單月7124萬人次，較去年增加67%，仍由公益路商圈蟬聯榜首。學者分析，5月因白沙屯媽祖遶境，沿線縣市增幅明顯，苗栗增40%、台中增140%、彰化增41%。

根據觀光署統計，今年1至5月前觀光遊憩據點旅客量前10名中，有7處為新增景點，依序為新北大都會公園2062萬人次（新增）、國華友愛商圈1298萬人次（新增）、西門町商圈1114萬人次（新增）、鹿港老街及周邊地區1035萬人次、公益路商圈966萬人次（新增）、正統鹿耳門聖母廟821萬人次（新增）、北港朝天宮808萬人次、青埔藝術運動園區733萬人次（新增）、桃園高鐵商圈691萬人次（新增）、文化路夜市626萬人次。

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若以5月單月來看，依序為台中公益路商圈285萬人次（新增）、新北大都會公園260萬人次（新增）、國華友愛商圈259萬人次（新增）、鹿港老街及周邊地區218萬人次、西門町商圈212萬人次（新增）、北港朝天宮158萬人次、文化路夜市123萬人次、桃園藝文特區商圈120萬人次（新增）、海安商圈111萬人次（新增）、青埔藝術運動園區102萬人次（新增）。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，今年5月較去年同期增加的景區旅客中，有30%為新增景點貢獻，37%為既有景點貢獻。因為白沙屯媽祖遶境效應，沿線的苗栗增40%、台中增140%、彰化增41%、雲林增38%，增幅顯著高過非遶境範圍的縣市，如新竹縣9%、嘉義縣-2.8%。

黃正聰也說，今年白沙屯媽遶境於5月舉辦，去年為3月，初估今年遶境路線上的5個縣市遊憩景點人數，較去年增加約347萬人次。