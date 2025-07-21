徐重仁挺大罷免！綠：產業界憂心忡忡　藍白暴走到大家無法容忍

▲民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝民進黨YouTube）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免投票最後倒數，超市龍頭全聯前總裁、流通教父徐重仁20日深夜發布千字文，表態支持大罷免「守護台灣民主的最後防線」，在政商界投下震撼彈。對此，民進黨發言人吳崢今（21日）表示，尊重每個公民發聲權利，不只徐，現在非常多產業界人士都對藍白在立法院破壞台灣經濟、民生行為感到憂心忡忡。這件事也凸顯，各行各業認為，藍白掌控立法院脫序暴走，已經到大家不能容忍的程度。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今（21日）上午召開「民眾黨就這水準？嚴厲譴責髒話暴力惡行！」記者會。

針對徐重仁表態挺大罷免，吳崢表示，尊重每個公民發聲權利，有人會說徐過去政治立場如何，這留給社會判斷。但民進黨強調，徐背景來自產業界、商業界無庸置疑。不只徐，現在非常多產業界人士都對藍白在立法院破壞台灣經濟、民生行為感到憂心忡忡。

吳崢舉例，藍白之前聯手砍掉台電撥補1000億，來自產業界的人當然會擔心，如果基礎能源供給的台電都被削弱，會不會衝擊到產業、民生？這件事凸顯，各行各業人士，現在都真的認為，藍白掌控立法院脫序暴走，已經到大家不能容忍的程度，這件事值得大家看清，也要拜託所有朋友，如果不要讓台灣再亂下去、被破壞，7月26日一定要站出來投票。