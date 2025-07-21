反揪王義川等3綠委辱罵黃國昌　民眾黨問民進黨：要不要開除黨籍

▲吳怡萱點名沈發惠批黃國昌三字經，反問民進黨要不要開除黨籍。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委林國成昨在造勢會屢以髒話罵總統賴清德，民進黨發言人吳崢今（21日）開記者會表示，民眾黨主席黃國昌應該公開譴責林的言論並道歉，且應立即開除林的黨籍。對此，民眾黨發言人吳怡萱點名綠委林淑芬、王義川批評民眾黨主席黃國昌「臭卒仔」、綠委沈發惠罵黃三字經等，反問民進黨要不要開除黨籍？此外，吳也翻出總統賴清德曾說「當事人已經道歉，社會應該包容接納，政治人物不該見獵心喜」，並表示，「這句話原封不動我還給民進黨」。

民眾黨21日下午開記者會，會中媒體詢問上述民進黨要求黃國昌開除林國成黨籍一事。吳怡萱表示，今天林國成有跟大家清楚說明，對於爆粗口感到不好意思，且也親自向國人道歉；那麼按照同樣邏輯，如果這樣就要開除黨籍，請問林淑芬要不要開除黨籍？林在國會殿堂上公然罵黃國昌「臭卒仔」，要不要開除黨籍？

接著，吳怡萱指出，王義川在集會活動上，直接要求支持者跟著王大喊黃國昌「臭俗辣」，請問王要不要開除黨籍？上週在國會中，沈發惠對黃國昌罵三字經，請問要被開除黨籍？民進黨立委在國會撕毀民眾黨海報、破壞公物，要不要開除黨籍？「如果要來談，民進黨有多少人會被開除黨籍，我怕一開除完，民進黨沒有立委」。

吳怡萱續指，按同樣標準，民進黨要不要捫心自問，這是否為民進黨主導？這背後指使者是誰？是誰公然在集會現場擺靈堂說要槍斃黃國昌？「人非聖賢、孰能無過，當事人已經道歉，社會應該包容接納，政治人物不該見獵心喜」，這是賴清德2010年，替媒體人鄭弘儀罵前總統馬英九時所說的話，「這句話原封不動我還給民進黨，請民進黨這些人回去問賴清德主席，要不要開除黨籍；賴清德主席曾說過的話，要不要拿回來，還給這些民進黨在批評民眾黨的人」。

「請不要雙重標準。」吳怡萱說，林國成已經公開向社會大眾道歉，也不希望這件事就像賴清德之前所說的一樣，被見獵心喜。