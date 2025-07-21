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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯「我是妳老闆」：怎麼可以每天罵我

▲▼曹興誠 善惡對決 掃除黑暗 726全民罷免護台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免投票倒數5天，國民黨立委徐巧芯近日狂批聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠是舔共始祖鳥、背骨仔。對此，曹興誠今（21）日自曝，自己過去3年為台灣交了30億的賦稅，「我是松信區的納稅大戶，我是妳（徐巧芯）老闆，妳怎麼可以每天罵我？」他也提到，國民黨副主席連勝文罵罷團是陰溝裡的老鼠，「我是老鼠嗎？你連勝文對國家做了什麼事？」

曹興誠今日上午率31個罷團代表召開「善惡對決．掃除黑暗——726全民罷免護台灣」記者會。曹興誠表示，若不罷免藍委、不阻止他們集體犯罪，他們會從根把國家爛掉。他要沉痛呼籲中間選民、知識選民、經濟選民，跳脫語言障礙跟表面激情，看看國共現在在合作做什麼事，用什麼手段破壞國家？國民黨正在摧毀台灣的程序正義。

曹興誠指出，國民黨說制衡、戰獨裁，但都只是口號，沒有程序正義，一切都沒有了，民主也沒有了，只剩下像中共一樣用暴力、謊言維持穩定的非常不穩定的社會。他提到，有人腦筋糊塗，台灣民意基金會董事長游盈隆說全部罷免沒有正當性，但這是組織型集體犯罪，要全部罷免才有正當性。

曹興誠也在現場播放罷團志工在街頭被攻擊、騷擾的影片。曹興誠強調，罷免是憲法賦予人民的權利，可當人民在執行權利時，藍委卻不尊重，沒叫支持者不能這樣，甚至還鼓勵支持者，這就是在實際生活上摧毀程序正義，且還每天威脅、恐嚇、控告罷團。

曹興誠也點名國民黨副主席連勝文，罵罷團是陰溝裡的老鼠，「我是老鼠嗎？你連勝文對國家做了什麼事？」自己除了半導體，還對國家做很多貢獻，包括前中研院長李遠哲要成立傑出人才發展基金會，把諾貝爾獎的學者請到台灣研究跟講學，聯電先給了1億後，很快募集到10億，基金會現在還在運作。921大地震第二天，聯電給了兩張支票，一張1億即期給了台中，一張1億現金支票送到南投。

曹興誠不滿地說，「我這樣為台灣努力，過去3年我在台灣交了30億台幣的稅，結果徐巧芯每天罵我…罵我背骨仔，一天到晚對我謾罵」，整個公辦說明會都在攻擊、罵他個人，他當初防衛韌性委員會顧問是無給職，結果徐巧芯說他沒去開會是薪水小偷。

曹興誠痛斥，國民黨非常惡質，用謾罵攻擊掩飾破壞程序正義行為。自己要問徐巧芯，「我是松信區的納稅大戶，我是妳老闆，妳怎麼可以每天罵我？」徐身為北市立委，看到國民黨團總召傅崐萁暴力獨裁立法、毀壞程序正義，卻沒講過一句話，還跟著咬人、踢人，這是什麼立委？還能讓她連任下去？

曹興誠也喊話知識藍、經濟藍、中間選民出來評評理，「憑什麼一個拿我們納稅錢薪水的人每天罵我們納稅人？」連勝文過去在台灣3年交了多少稅？有沒有交稅？「怎麼可以罵我們老鼠？」

▲▼曹興誠 善惡對決 掃除黑暗 726全民罷免護台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼曹興誠 善惡對決 掃除黑暗 726全民罷免護台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

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