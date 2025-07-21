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連2位前輩猝逝！名醫揭「第一線實況」爆心酸：每年新血剩20人

▲▼高國晉醫師。（圖／翻攝網路）

▲林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉。（圖／翻攝自長庚醫院官網）

記者周亭瑋／綜合報導

繼今年一月北榮胸腔科名醫柯信國猝逝，昨日中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉，也傳出猝逝消息，享年59歲。對此，胸腔科名醫蘇一峰淚吐，加護病房第一線的現況，感嘆「重症工作壓力大，只能靠熱忱和醫德了。」

蘇一峰稍早在臉書難過表示，今年兩位胸腔重症前輩過世了，一位是北榮柯信國主任，另一位是林口長庚高國晉主任，「兩位都是猝死，都是50幾歲還留在加護病房第一線救人。」

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他直言，胸腔科醫師缺乏新血10年了，以前全國新血每年多達百人，現在卻只剩20人，「重症工作壓力大都是鐵人，沒有新人來填加護病房的位子，只能靠熱忱和醫德了。」

▲▼ 北榮胸腔科主任柯信國 。（圖／翻攝北榮官網、Google maps）

▲北榮胸腔科主任柯信國。（圖／翻攝自北榮官網、Google Maps）

對此，網友們洗版哀悼，「好難過喔！英才早逝！國家真的損失慘重」、「真的好難過，為什麼好人都先走了，壞官還一直禍害台灣」、「真令人難過」、「RIP，感謝兩位仁醫守護台灣子民」、「在台灣...醫護本來就是血汗工廠」。

另外，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳也不禁淚嘆，「真的很難過，我們都提醒別人要注意健康，可是我們也沒有好好愛惜自己。」

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