AIT打臉趙少康　關稅談判仍在進行中！建議依據3單位更新資訊

▲趙少康陪徐巧芯車隊掃街 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日公布多個國家關稅稅率，而台灣遲遲未揭曉，中廣前董事長趙少康21日則搶在川普前，率先公布他所得到的消息，稱台灣關稅為32%，而國民黨立委張嘉郡也透露，在民間也已聽說美國已寄信給台灣。對此，經向美國在台協會（AIT）查證，AIT發言人表示，「目前談判仍在進行中」，並建議進度的更新，未來可依據白宮、美國貿易代表辦公室和台灣官員的訊息。

趙少康21日受訪時也公開表示，政府為何要遮遮掩掩，不敢跟人民說清楚。他認為，民進黨就是想拖過罷免投票日7月26日再公布；他更當場搶先川普公布稅率，「我得到的消息就是32%，絕對不會太少，他們想要10%絕對不可能！」

至於國民黨立委張嘉郡則表示，他們已在民間聽到，其實美國已寄信給台灣，已經通知關稅稅率。她質疑，現在為什麼行政院遲遲不肯公開實際稅率？到底是不是為了配合大罷免，不想受到美衝擊，搞不好有一些政治考量。

對此，《ETtoday新聞雲》記者經向美國在台協會（AIT）查證，AIT發言人表示，他們有注意到媒體報導所引用的消息來源，以及對關稅談判議題提出的主張。

AIT發言人強調，談判目前仍在進行中，建議未來進度的更新，可依據白宮、美國貿易代表辦公室 （U.S. Trade Representative）和台灣官員所提供的資訊。