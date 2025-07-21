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日參院選舉結果出爐！執政2黨「席次沒過半」　4大在野黨拒合作

▲▼日本首相石破茂。（圖／路透）

▲日本首相、自民黨總裁石破茂。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本第27屆參議院選舉結果出爐，最新席次顯示，自民黨與公明黨雖仍攜手組成聯合政府，但兩黨合計僅拿下122席，較先前少了19席，正式跌破過半門檻，為執政陣營敲響警鐘。反觀在野陣營表現亮眼，國民民主黨、參政黨、日本維新會以及立憲民主黨紛紛表態，拒絕與自民黨、公明黨聯手。

根據NHK、《讀賣新聞》報導，開票結果顯示，自民黨席次為39席，公明黨拿下8席，兩黨雖保住執政地位，卻不再擁有過半優勢。國民民主黨和參政黨各自一口氣增加13席，表現搶眼；立憲民主黨維持原有勢力，日本維新會與日本保守黨則各多出2席。

▲▼日本參議院大選結果。（圖／記者張方瑀製）

「與自民黨大聯合？不可能」
立憲民主黨黨魁野田佳彥直言，這次選舉反映民意對石破茂領導的政權說不，「如果石破要繼續留任，必須清楚說明理由。」他更強調，在消費稅、政治金錢問題上與自民黨立場根本不同，「所謂的大聯合，根本不可能。」

國民民主黨嗆聲「不守承諾，不會合作」
國民民主黨黨魁玉木雄一郎則批評，政府沒有兌現提高「所得稅103萬日圓門檻」和廢除汽油暫時稅率的承諾，「對於一個不守承諾的石破政權，我們完全沒有要合作的意思。」

維新會：現階段不考慮與自公聯合
日本維新會黨魁吉村洋文受訪時強調，「現階段沒有考慮和自民黨聯合執政。」他直言，與憲法價值觀完全不同的政黨要共同治理國家「現實上並不可行」。

參政黨：盼成為小黨聯合的一角
參政黨黨魁神谷宗幣則透露，本次拿到的議席數是預期的三倍，「非常開心。」但他坦言目前黨的組織還小，暫時不會與自民黨、公明黨合作，「未來希望像歐洲那樣，讓多個小黨組成聯合內閣，打造新的政治格局。」

這次選後格局顯示，自民、公明雖續組聯合政府，但在野四黨立場鮮明，各自表態拒絕合作，日本政壇未來走向，勢必更添變數。

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