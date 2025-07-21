熱帶系統醞釀！　「最高機率路徑」曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周五晚間8時侵襲機率圖（上圖左）顯示，以從台灣東側北轉的機率最高（70%），北台灣被侵襲機率則降至30%左右；最新歐洲模式周五凌晨2時模擬圖（上圖右）則顯示，熱帶系統結構鬆散，但其外圍與季風合併成寬廣的環流。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式周五晚間8時侵襲機率圖顯示，熱帶系統在台灣東側海面北轉的機率最高（70%），北台灣被侵襲的機率則降至30%左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受季風環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有局部較大雨勢，要注意連日降雨致災。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二、周三仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有明顯降雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至平地的機率；周四起的天氣變化，則與季風環流及其內發展的熱帶系統動向有關，為多雨的型態，但降雨分布仍需繼續觀察。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今日上午薇帕颱風挾強風豪雨，侵襲廣東沿岸，下午通過雷州半島進入東京灣，周二晚登陸越南北部。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式周五晚間8時侵襲機率圖顯示，熱帶系統在台灣東側海面北轉的機率最高（70%），北台灣被侵襲的機率則降至30%左右；周五凌晨2時模擬圖則顯示，熱帶系統結構鬆散，但其外圍與季風合併成寬廣的環流，挾大量水氣，降雨的威脅不容小覷。