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快訊／大雷雨擴大！　襲2縣市

（圖／氣象署）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

大雷雨範圍擴大！中央氣象署今天清晨對花蓮縣、台東縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至7時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

►大雷雨示警區域

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花蓮縣：玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉

台東縣：台東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉

►豪雨特報

台東縣、花蓮縣

►大雨特報

屏東縣、宜蘭縣、連江縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今晨也發布「豪大雨特報」，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、屏東、馬祖、綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。

氣象署說，今日仍受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地陣雨或雷雨機率高，易有短延時強降雨，其中花東地區、南部山區、恆春半島降雨較廣泛且持續，花東雨勢最大，有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部、大台北山區也有局部大雨發生的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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