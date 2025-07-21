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快訊／豪大雨炸整夜南迴公路癱了　多處爆石土流交通中斷搶通中

▲台9線大武南興段土石流一度中斷交通。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台9線大武南興段土石流一度中斷交通。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣大武鄉台9線425K+100南興路段今（21）日發生土石泥流，造成道路一度阻斷無法通行。經工程單位緊急調派機具清除，目前現場狀況已獲得初步控制，道路已開放單線雙向通行。

公路單位提醒，該路段仍有土石滑落風險，用路人通行時務必減速慢行、注意安全。

受到持續大雷雨影響，台東南橫、台9線至少7處因邊坡坍方、溪水暴漲、土石泥流等原因導致道路一度中斷無法通行，南區養護工程分局也公布路段，提醒用路人改道：

大武鄉台9線417K+100(大鳥路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行

南迴公路台9線420k+950 (尚武朝庸橋)因溪水暴漲封閉，請改走替代道路

海端鄉台20線186K+400(下馬路段)發生邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行

台20臨93線3K+800、台20線99K+500復興路段荖濃溪水漲至路面，於7月21日上午7時排除路況，恢復通行

海端鄉台20線186K+000(下馬路段)發生邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行

大武鄉台9線425K+100(南興路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行，預計7月21日上午11時恢復通車

太麻里鄉台9線405K+700(大溪路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行

▲▼台9線425K+100(南興路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼台9線425K+100(南興路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台9線425K 100(南興路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼台東太麻里鄉台9線405K+700(大溪路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東太麻里鄉台9線405K 700(大溪路段)土石泥流造成道路阻斷無法通行。（圖／記者楊晨東翻攝）

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