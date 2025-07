下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」：船員說快到了

▲越南下龍灣觀光船翻覆。(圖/翻攝自@VietnamNewsVNS)

記者詹雅婷/綜合報導

越南下龍灣觀光船「奇蹟之海」(Wonder Sea)19日遭遇暴風雨翻覆,造成37人死亡的重大船難。36歲倖存者Dang Anh Tuan驚險逃生之後講述當初船上的事發經過,還說當時乘客曾因天候變化提出返航的要求,但船員依舊堅持航行。

美聯社報導,這艘觀光船19日下午啟航,原定進行3小時的下龍灣觀光行程,但期間天候突變,烏雲瞬間籠罩,狂風暴雨來襲。Dang Anh Tuan透露,當時多名乘客曾要求掉頭返港,但船員安撫眾人並稱即將抵達目的地,船隻繼續前進。

