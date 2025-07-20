下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」：船員說快到了

▲越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

記者詹雅婷／綜合報導

越南下龍灣觀光船「奇蹟之海」（Wonder Sea）19日遭遇暴風雨翻覆，造成37人死亡的重大船難。36歲倖存者Dang Anh Tuan驚險逃生之後講述當初船上的事發經過，還說當時乘客曾因天候變化提出返航的要求，但船員依舊堅持航行。

美聯社報導，這艘觀光船19日下午啟航，原定進行3小時的下龍灣觀光行程，但期間天候突變，烏雲瞬間籠罩，狂風暴雨來襲。Dang Anh Tuan透露，當時多名乘客曾要求掉頭返港，但船員安撫眾人並稱即將抵達目的地，船隻繼續前進。

????????❗️ NEW: A boat with 53 people onboard capsized in Vietnam’s Ha Long Bay amid a thunderstorm and strong winds, leaving at least 34 dead and 11 rescued.



➡️ Among the survivors is a 10-year-old boy who was pulled from a flooded cabin after four hours, having survived by breathing… pic.twitter.com/vxe0FtMIQQ — Middle East Today???????? (@shekelazzam) July 20, 2025

Dang Anh Tuan透露，當時雨下了大約15分鐘之後，船隻開始劇烈晃動，桌椅搖晃，整艘船短短幾秒就翻了，「海水從各處湧入，我完全迷失方向」，儘管試著呼吸，但只見更多的水湧入，「我深吸一口氣，脫掉救生衣潛入水中，循著光線游出去，攀爬至翻覆船身等待救援」。

▲旅客透露，當時雨下了大約15分鐘後，船隻劇烈晃動，整艘船短短幾秒就翻了。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

當時Dang Anh Tuan與其他幾人緊緊抓著翻覆船隻及其螺旋槳，才得以存活下來，苦撐2小時之後，才有搜救人員趕到。已知他此行是與11名大學同學同行，最終只剩3人生還，其餘9人全數罹難，包括一家三口。

報導指出，船上乘客多為來自河內的觀光客，包含約20名兒童，當局正調查船隻翻覆原因。

▼觀光船被拖回碼頭。（圖／路透）

▼醫院工作人員搬運罹難者遺體，家屬來到現場。（圖／路透）