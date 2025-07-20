越南一家4口罹難！帶孩子過暑假遇翻船　親人淚訴：沒希望了

記者詹雅婷／綜合報導

越南廣寧省下龍灣19日觀光船翻覆事件至今造成至少37人死亡，有人稱這是下龍灣有史以來最嚴重的船難。一名趕到現場的男子透露，親戚一家四口原本是要帶著放暑假的2名孩子出去玩，沒想到卻遇上船難喪生，2名孩子與母親的遺體已經尋獲，目前正在等待孩子父親進一步消息，含著淚說「我們知道，已經沒有希望了」。

法新社報導，當地民眾在海邊擺放水果鮮花悼念罹難者，目前仍有少數人下落不明，家屬們正焦急等待著，期待救援行動能傳來好消息。

20日凌晨2時，男子Hoang Quang與家人從河內震驚趕到廣寧省，就為了能夠取得親人的消息。他透露，他的親人用盡全力才負擔起這趟世界聞名景點的旅行，但卻遇上翻船事故，且已尋獲其中一人的遺體，「我們不知道該怎麼辦，只能繼續等待，我們都好焦急……只盼著她能平安回到我們身邊」。

▲▼越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

在下龍市主要的殯儀館內，多具以紅布包裹的遺體被用擔架抬入館內，親友們在10多個棺材之前悲泣不已。

一名68歲男子發現親人一家四口命喪船難。他含著淚告訴媒體，「這場意外來得太過突然，他們只是帶著孩子們到海灣玩玩、過個暑假，沒想到竟然演變成這樣的悲劇」，母親與2名男童的遺體已經找到，正在等待孩子父親的消息，希望全家人能一起火化，「我們知道，已經沒有希望了」。

觀光船殘骸已經拖至碼頭，當地保全人員Nguyen Tuan Anh直言，救護車等待把罹難者遺體運走的情景令人心痛，「我從沒見過這種場面，這可能是下龍灣有史以來最嚴重的事故」。

▲越南廣寧省下龍灣19日觀光船翻覆。圖為船隻拖回碼頭。（圖／路透）

數百名救援人員冒著大雨徹夜進行搜索行動，專業潛水員、士兵、消防人員都趕來現場支援。搜救人員告訴法新社，這場風暴來得太突然，船隻翻覆導致多人受困艙內，這場事故真的太慘重。

越南快訊指出，整起事故確認37人死亡、11人獲救，還有5人失蹤，失蹤者包括船長。越南總理范明正呼籲國防部等單位緊急展開搜救行動；依據政府網站公布的聲明，當局將會嚴肅處理這起事故，展開調查並查明事發原因。

下龍灣每年吸引數百萬遊客，以碧綠海水和石灰岩島嶼聞名，是越南最受歡迎的旅遊目的地之一。