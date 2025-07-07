颱風夜南下！440元客運票「像玩3hrs海盜船」超暈　驚魂視角曝

▲原PO搭客運南下。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

丹娜絲暴風雨侵襲，有網友在颱風天搭客運從新竹南下，沒想到全程瘋狂搖晃震動，「沒人和我說搭客運的CP值這麼高，440的票價玩到了3個小時的海盜船。」畫面一出讓眾人看傻，「如果我也搭上這班車，我一定喊下車」、「看到這種風速，好恐怖，真的不是開玩笑。」

原PO在Threads貼出影片，「這到底是三小？沒人和我說搭客運的CP值這麼高，440的票價玩到了3個小時的海盜船，甚至有看到翻掉的連結車。」影片中可見，窗外風雨相當強烈，車身還狂搖，看起來確實像在坐某種遊樂設施。他也在留言處透露，自己是從新竹要坐到台南，影片中是嘉義到麻豆路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片一出看傻許多網友，「看幾秒就快暈車了」、「原來沒有中央山脈的颱風是如此兇猛」、「這種視線，白茫茫的一片，還有辦法開車真的是太厲害了，司機大哥真的是超強」、「我大貨車開上去84就不敢動了…一度被吹到傾斜差點翻車」、「好厲害的司機，視野很不好欸。你們都辛苦了，但如果是我應該會吐在這車上。」

還有同一路的乘客現身，「我是從台北正在搭國光客運回去屏東，剛經歷過風雨最大的時刻，也差不多跟你一樣，還好司機夠專注，路上全是樹枝，而且還因為風太大，而好幾度煞車」、「難道也是剛剛有到新營休息站避難的夥伴嗎？如果是，感受只有『歷劫歸來』」、「我也在客運上，真的很恐怖，高速公路到處都是樹飛來飛去，車子還東搖西晃的…我嚇到快閃尿。」