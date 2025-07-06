丹娜絲恐升中颱！2條件助攻「又變胖」雨砸半個台灣　最新路徑曝

▲丹娜絲最新路徑。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

第4號颱風「丹娜絲」逐步逼近台灣，中央氣象署已在5日晚間8點30分發布陸警。氣象粉專指出，丹娜絲過去3小時颱風略為增強，在垂直風切微弱、海水熱焓量偏高的環境下，強度可望繼續上升未來24小時內將有機會達到輕度颱風上限，甚至發展為中度颱風也「應該沒什麼問題」。

根據氣象署資訊，丹娜絲6日凌晨1時的中心位置在北緯 21.0 度，東經 117.9 度，即在鵝鑾鼻的西南西方約 320 公里之處，以每小時11轉22公里速度，向北北東進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，七級風平均暴風半徑100公里，預測6日23時的中心位置在北緯 23.6 度，東經 119.7 度，即在澎湖的東北東方約 10 公里之處。

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▲丹娜絲目前位置。（圖／氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，丹娜絲路徑有明顯往台灣西部陸地靠近的趨勢，颱風中心可能從澎湖到嘉義之間的「黑水溝」海域穿越，若中心從此處通過，西部地區將因距離核心極近，風雨強度勢必明顯升級，尤其澎湖、中南部沿海地帶要特別警戒。

雖然目前颱風路徑逐漸明朗，但台灣颱風論壇也提醒，仍可能發生東偏或西偏的微幅調整，屆時不論是暴風半徑、強風區還是雨帶分布，都會出現明顯差異，對各地影響程度也可能大幅改變。

▲未來天氣預測。（圖／氣象署，下同）

氣象署則表示，丹娜絲將在6日至7日上半天最接近台灣，將為台灣帶來較明顯風雨，預測6日至7日上半天風雨影響最顯著，台灣各沿海平均風力陸續增強到7至8級，最大陣風10級，6日晨起至下午間台灣海峽平均風力將增強至10到11級，最大陣風13級；降雨方面，嘉義以南、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區亦有局部大雨。