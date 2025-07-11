災後血荒警報！　風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

▲連日豪雨讓捐血人潮銳減，台南捐血站呼籲民眾把握時間伸出援手。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風過境後，南部天氣持續不穩，連日豪大雨不僅妨礙災後復原，也重創捐血行動，高雄捐血中心11日警告，嘉南高屏澎東地區血庫存量已拉警報，目前各血型庫存僅剩不到3天，O型與AB型血液更是最短缺，呼籲民眾即刻挽袖捐血，幫助等待輸血的病患續命。

台南捐血站指出，南部地區每日醫療用血需求約為2000袋，但受風雨影響，過去數日募血人數大幅銳減，累積缺口已逼近5000袋，形同一座無形的生命倒數計時器。「每一袋血都可能決定一台手術能否如期進行、一位癌症病人是否能完成療程。」中心強調，血液無法人工製造，也無法長期儲存，災後的醫療體系亟需穩定血源支援，期盼南部鄉親挺身而出，將手中的雨傘變成別人口中的希望。

目前只要民眾身體健康，兩週內未感冒、未服藥、未施打針劑，皆可前往各地捐血點捐血。週末期間捐血活動地點及時間，可至高雄捐血中心官網或FB粉絲專頁查詢。

高雄捐血中心官網：https://www.ks.blood.org.tw

台南捐血站FB（嘉南地區）：https://www.facebook.com/tnblood

高屏地區FB：https://www.facebook.com/TBSFksblood