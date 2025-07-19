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大雨澆不熄熱情！花蓮聯合豐年節盛大揭幕　歌舞市集狂歡3天

▲▼太平洋南島聯合豐年節在花蓮德興大草坪盛大揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼太平洋南島聯合豐年節在花蓮德興大草坪盛大揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

享譽國際、太平洋南島最盛大，最具指標性的2025太平洋南島聯合豐年節18日在花蓮德興大草坪盛大揭幕，首晚主題「SERA之夜」象徵大地、根基與萬物的靈性甦醒。花蓮縣長徐榛蔚偕富里鄉姆拉丁部落頭目林同助、光復鄉太巴塱部落頭目楊德成、立法委員傅崐萁、鄭天財、林倩綺及眾多貴賓，歡迎來自世界各地朋友的蒞臨參與，享受原住民文化、美食及千人共舞。

▲▼太平洋南島聯合豐年節在花蓮德興大草坪盛大揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚首先以熟練的族語向所有民眾致意，感謝上天甘霖滋養大地，為萬物帶來生機，台灣擁有豐富的多元文化，花蓮為南島文化發源地，透過聯合豐年節敬天、畏地、愛人，讓大家認識、支持、愛上部落之美。非常歡迎大家來到花蓮，參加為期三天的原民樂舞文化展演，進而認識花蓮的原住民族，讓歷史悠久、優美的原民文化代代傳承。

▲▼太平洋南島聯合豐年節在花蓮德興大草坪盛大揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮的天空不時下起大雨，仍絲毫澆不熄現場民眾的熱情，晚會由來自台灣與太平洋南島的七組表演團隊接力演出，展現原住民族在信仰、生活、歷史與自然中的文化語彙，為期三日的文化盛典揭開感動序章。布農族Qunhungaz 古謠團以《 Ina~Tusaus ata! 來～我們唱歌吧！》帶領觀眾穿越族人從童謠、林班生活到祖靈祭儀的文化場景。阿美族水美舞蹈團與三所學校共演《 Karimurakan 》，重現族人廣場上的歡樂樂舞與代間傳承。太魯閣族東岸文化協會 則以結合傳統與街舞的《族舞新聲》展現文化創新力。花蓮高農與 Makakiting 藝舞蓉舞蹈團透過《雨・靈浴》描繪從農耕、祈雨到感恩的四幕樂舞，展現阿美族對天地的敬畏與祝福。景美國小以《文面之子》演繹太魯閣族傳統成年禮儀與性別角色分工，傳達文化責任與榮耀。

▲▼太平洋南島聯合豐年節在花蓮德興大草坪盛大揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

來自復活節島的Cultural Ballet Kari Kari帶來《Kuhane o te Kari Kari》，以戰舞、愛之舞與祖靈之歌訴說拉帕努伊民族的歷史與靈魂記憶，氣勢磅礴、掌聲雷動。壓軸由阿勒飛斯文化藝術團以《迴旋陀螺》詮釋部落創世神話，彩色陀螺轉動之間象徵祝福、智慧與生生不息，為SERA之夜劃下靈性又壯闊的句點。

▲▼太平洋南島聯合豐年節在花蓮德興大草坪盛大揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼天空不時下起大雨，仍絲毫澆不熄現場民眾的熱情。

除了樂舞演出，情人坡「南島花語光徑」於夜間同步點燈，摩艾、蝶舞、光植裝置交錯閃耀，吸引大批民眾駐足拍照；現場設有拍貼機與摩艾打卡任務，完成任務者可抽獎並免費體驗原 住民 族服飾。攤位區集結 150 組創意品牌，從南島工藝、美食料理、大溪地刺青到復活節島商品應有盡有，熱鬧非凡。

▲▼太平洋南島聯合豐年節在花蓮德興大草坪盛大揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚下場共舞，邀請各地朋友蒞臨參與。

現場集結超150家特色攤位，內容橫跨原住民風味美食、手作文創商品、農特產品與生活選品，讓民眾在欣賞演出之餘，也能品嚐道地風味、選購精緻好物。活動期間同步推出官方限定周邊商品，包含：草編包、帽子、絲巾、環保餐具組及水壺等特色商品融入南島文化元素，限量販售，數量有限，售完為止。今年活動也推出三款免費DIY體驗課程，包括植物敲印染、創意竹杯製作、簡易版羽毛髮飾。每日限量30名，採線上報名制，需依後台簡訊通知為準。報名連結：https://reurl.cc/axrqYY

2025太平洋南島聯合豐年節將持續至7月20日，7月19日登場的「Cidal太陽之夜」與 20 日的「Fali山風之夜」將繼續展演族群的生命熱情與靈性延續。

活動每日17:30開放入場，更多詳情請見官方粉絲專頁：
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064937880808

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