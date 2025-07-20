　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

▲空姐,空少,飛機,坐飛機。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一名空少帶妻子度蜜月，空姐小三卻囂張坐同班機，勾引人夫去廁所偷情。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／鏡週刊

前空姐「至僖」近日在節目《震震有詞》中揭露一則業界八卦，一位長相帥氣的男空服員，原本與同為空姐的愛妻計畫了一趟浪漫的加拿大蜜月兼出差，然而，在這趟航程中卻為他們婚姻帶來毀滅性衝擊，原因是男空服員的小三「不請自來」，也搭上了同一班班機。

前空姐至僖透露，這位空少長期與公司內的另一名空姐秘密交往。他頻頻向小三訴苦跟妻子感情不睦，並信誓旦旦保證會離婚娶她，小三原本深信會被扶正，但隨著時間一天天過去，卻遲遲沒看到對方兌現承諾。最終，小三決定不再坐以待斃，當她得知空少將和妻子一同飛往加拿大後，便費盡心思「換班」，只為了搭上同班機，準備親自與元配徹底攤牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小三竟然大膽地在眾目睽睽之下挑釁，趁元配闔眼休息時，居然要求男空少跟她一起去廁所，藉機讓大家知道「這是我的人」。男空少為了避免引發更大的騷動，只好勉強照做。誰知，妻子醒來發現丈夫不見蹤影，慌張尋找下卻在廁所門口「逮個正著」，目睹兩人同時走出廁所，小三臉上那抹得意的笑容刺痛了她，瞬間擊潰元配的情緒防線。

據現場目擊者描述，元配目睹一切後氣得理智斷線，當眾狠狠甩了丈夫一巴掌，突如其來的舉動讓在場人士目瞪口呆，氣氛瞬間凝結，陷入一片尷尬。

這起機艙內的「抓姦修羅場」曝光後，引爆網友熱議，有人直批：「這小三膽子也太大了吧！」「簡直比八點檔還精彩！」還有人感概，誰能想到這種狗血劇碼竟然在高空真實上演。


更多鏡週刊報導
新竹科技業CEO偷死黨妻　衝摩鐵、牽手全被拍！5個月火速扶正
台灣富商妻「慣性外遇」大膽家中偷情　與知名男星滾床監視器全都錄
繼「開會、拉肚子」後又有新理由　人妻七夕揪小王上摩鐵奇葩藉口曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事
最狂空姐小三！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦
陳佩琪籲大罷免投不同意　「否則綠共會把柯文哲關到死」
昏迷20年！沙國「沉睡王子」過世　得年36歲
哭著上廁所「每尿一滴都煎熬」！　徐凱希掛急診
奇蹟！只贏1場　世大運中華男排挺進8強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看台師大記者會被氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」：太不負責任

最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

中華郵政上半年虧293億元　慘遭「美元匯損」拖累

女足的血抽到哪了？他曝「已經銷毀」　網見1比喻秒懂：答非所問啊

沒脆弱、崩潰遭評「不像受害者」！簡奇陞超霸氣：我才不要呢

牛富溫體牛員工打人「被洗一星評價」　業者發文道歉：已開除

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

麥當勞驚現寶藏包！誠實員工拾金不昧　助導遊找回「人生資產」

台師大記者會「自爆4荒唐事實」　她笑出來：確定要這樣辯駁嗎？

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【薑是老的辣】葉君璋奪鐵捕封殺王　球拋觀眾席「送福利」

看台師大記者會被氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」：太不負責任

最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

中華郵政上半年虧293億元　慘遭「美元匯損」拖累

女足的血抽到哪了？他曝「已經銷毀」　網見1比喻秒懂：答非所問啊

沒脆弱、崩潰遭評「不像受害者」！簡奇陞超霸氣：我才不要呢

牛富溫體牛員工打人「被洗一星評價」　業者發文道歉：已開除

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

麥當勞驚現寶藏包！誠實員工拾金不昧　助導遊找回「人生資產」

台師大記者會「自爆4荒唐事實」　她笑出來：確定要這樣辯駁嗎？

陸國防部：中越將在廣西舉行首次陸軍聯訓

男友激戰到一半「突停機」！藉口太傻眼 何妤玟：年輕人都不會欸

達美航空波音客機起飛「引擎起火」畫面曝光　緊急折返

導演扯下毛巾撂話「怕了？」　鄭人碩親揭全裸演出內幕

TOYOTA、Lexus 12.3吋數位儀表召修！台灣逾6.4萬輛　CC、LM都在內

看台師大記者會被氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」：太不負責任

李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事情

直攻敵營！白1600民進黨中央前辦造勢　黃國昌喊集結：反罷救柯P

高雄翁騎單車運動迷航　騎到屏東里港！警帶返所照料家屬感恩

最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

【8歲妹自學4年外語】民宿主人只會西班牙語　全程流利溝通超強！

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

LINE「相簿新功能」上線了！　官方：用戶陸續開放

還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案網怒了

快訊／周台英道歉哽咽「教練對不起你們」

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞「都是骨頭」

聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：換封殺你們

更多熱門

相關新聞

消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭詐7千萬一度淪清潔工

消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭詐7千萬一度淪清潔工

還記得以前幼幼台的「蜻蜓哥哥」宋翊彰嗎？他已經淡出螢光幕12年，原來他這10年跑去大陸發展，從哥哥變成製作人、還自己創業當老闆，然而，返台後卻遭遇詐騙，被一名自稱「新竹望族」的張姓男子以購買土地興建飯店為由，騙走了超過7千萬元的積蓄。宋翊彰無奈表示：「他消失了，因為他，我討厭台灣的司法，我找得到他，但他賴皮，我知道他有錢，但已經脫產了！」

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

直男送紅姐的伴手禮　營養師認同

直男送紅姐的伴手禮　營養師認同

趕著去接兒子　爸「毒蛇掛脖子」被咬死

趕著去接兒子　爸「毒蛇掛脖子」被咬死

LAWSON導入炒菜機器人　菜色價格曝光

LAWSON導入炒菜機器人　菜色價格曝光

關鍵字：

至僖震震有詞空少鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

即／國5北向54公里火燒車駕駛慘死　全線封閉

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面