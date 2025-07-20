最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

▲一名空少帶妻子度蜜月，空姐小三卻囂張坐同班機，勾引人夫去廁所偷情。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／鏡週刊

前空姐「至僖」近日在節目《震震有詞》中揭露一則業界八卦，一位長相帥氣的男空服員，原本與同為空姐的愛妻計畫了一趟浪漫的加拿大蜜月兼出差，然而，在這趟航程中卻為他們婚姻帶來毀滅性衝擊，原因是男空服員的小三「不請自來」，也搭上了同一班班機。

前空姐至僖透露，這位空少長期與公司內的另一名空姐秘密交往。他頻頻向小三訴苦跟妻子感情不睦，並信誓旦旦保證會離婚娶她，小三原本深信會被扶正，但隨著時間一天天過去，卻遲遲沒看到對方兌現承諾。最終，小三決定不再坐以待斃，當她得知空少將和妻子一同飛往加拿大後，便費盡心思「換班」，只為了搭上同班機，準備親自與元配徹底攤牌。

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小三竟然大膽地在眾目睽睽之下挑釁，趁元配闔眼休息時，居然要求男空少跟她一起去廁所，藉機讓大家知道「這是我的人」。男空少為了避免引發更大的騷動，只好勉強照做。誰知，妻子醒來發現丈夫不見蹤影，慌張尋找下卻在廁所門口「逮個正著」，目睹兩人同時走出廁所，小三臉上那抹得意的笑容刺痛了她，瞬間擊潰元配的情緒防線。

據現場目擊者描述，元配目睹一切後氣得理智斷線，當眾狠狠甩了丈夫一巴掌，突如其來的舉動讓在場人士目瞪口呆，氣氛瞬間凝結，陷入一片尷尬。

這起機艙內的「抓姦修羅場」曝光後，引爆網友熱議，有人直批：「這小三膽子也太大了吧！」「簡直比八點檔還精彩！」還有人感概，誰能想到這種狗血劇碼竟然在高空真實上演。



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