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黃金週新北反罷造勢　侯友宜喊話：努力打電話催票投不同意罷免

▲▼國民黨舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動，新北市長侯友宜到場助講。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動，新北市長侯友宜到場助講。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨今（19日）舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢大會。新北市長侯友宜說，新北市6位國民黨立委認真打拼，幫新北市爭取預算、幫國人監督政府，如果變成一黨獨大，這個國家就變成獨裁、沒有自由，「所以為了自由我們要站出來」，726是非常重要的日子，如果不站出來投下不同意票，好的立委就被罷免了，台灣就去了了，「大家站出來守護自由正義、下一代，努力打電話催票，投下不同意罷免」。

新北市長侯友宜說，6位立委替新北市認真打拼，為了新北市的建設一直拼、為新北市爭取財源，把財劃法通過，這事情做得對不對？他們一直幫新北市和中央溝通、監督，軌道建設、污水下水道，這都是6位立委共同打拼的。

侯友宜提到，今天中南部的縣市長都有來，也是看不下去，這邊的立委也為中南部打拼照顧，結果民進黨完全否定掉，讓中南部很難過，所以要站出來不同意罷免。

「中華民國也是我們的國家，台灣是我們的家，有什麼好分的？好好團結，不要第一年就要罷免。」侯友宜說，罷什麼免？勞民傷財、浪費大家時間金錢，沒必要這樣做。所以他在這邊跟大家拜託，這6位立委認真打拼，為了大家監督政府，如果變成一黨獨大，這個國家就變成獨裁、沒有自由，「所以為了自由我們要站出來」。

隨後壓軸由6位立委分別宣講。立委林德福說，新北市這些委員都是代表所有選民在立法院行使大家托付的責任，如何福國利民，是每位委員應該要做的，包括這次普發1萬，只有2340億，「我跟羅明財委員在財委會，去年稅收超徵5823億，發2000多億，補貼台電再拿給綠友友是貪污一條龍，所以我們堅持不肯，除非核三廠繼續延役」，該堅守的我們會堅持，如何福國利民是我們的責任。

葉元之則提到，賴總統帶頭要把所有在野黨一次罷免掉，全世界沒有這種的，花了大量資源到底想幹嘛？是要搞獨裁嗎？還是專制？台灣不能有不同聲音嗎？台灣是多元的，要互相尊重，不是說意見不一樣就要罷免你，因為找不到像樣理由，每天造謠抹黑，把台灣搞得好對立。

廖先翔則說，大家回想一下，民進黨執政前的台灣是什麼樣子？那時候大家都說台灣最美的風景是人，但是民進黨上台後，尤其賴清德總統就任這一年來，看到罷團、青鳥每天都在路上撕裂國家散播仇恨。

張智倫指出，都是熱愛中華民國的一群人，為了人民打拼推出許多福國利民法案，民進黨嘴巴說愛台灣，有真的愛中華民國人民嗎？在國民黨立委推出80歲以上長輩免巴氏量表、還給勞工5天假、稅收超徵普發1萬，民進黨全部都反對。

洪孟楷說，反惡罷就是要找回公平正義、讓台灣恢復正常生活，國民黨委員站在台上負責任說，「我們為軍警消勞工醫護全民還有最重要的下一代站出來，我們捍衛公平正義、掌握多數民意，一定要讓台灣恢復正常生活，726大家出來投下不同意罷免，讓台灣恢復正常生活」。

羅明財說，自己從政超過30年，跟所有的鄉親報告，他阿公交代，參政最重要的是人在做天在看，「我清清白白做事、認真努力為新店地區爭取超過2000億的預算，我們的選區不斷在進步，今天要把我罷免，這樣有公里、有天良？」，這次拜託，新北市的委員都是一心一意為新北市的發展、未來努力打拼，拜託大家千萬要出來投下不同意罷免票，讓新北持續進步。

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