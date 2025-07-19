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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅：130萬人連署大罷免　告訴毀憲亂政的國會「人民最大」

▲▼ 「護台大遶境大成功晚會」 -苗博雅 。（圖／記者黃克翔攝）

▲議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，各方陣營都開始積極造勢，由「反共護國志工聯盟」所主辦的「護國大遶境」活動今（19日）重返青島東路，破萬人潮湧入，中山南路也已經封了兩個車道。議員苗博雅致詞時表示，這次有130萬人連署，最後8天時間，再多拉130萬票，大家一起實現主權在民。這次大罷免是史無前例公民運動，但史無前例不代表不民主、不代表不正當，太陽花衝進立法院同樣史無前例，這次大罷免是要告訴這個史無前例、毀憲亂政的立法院，人民最大！

▲▼ 「護台大遶境大成功晚會」 。（圖／記者黃克翔攝）

反共護國志工聯盟19日舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」，晚會採雙舞台形式，在濟南路與青島東路各架設舞台，除了罷團宣講外，表演卡司還包括董事長樂團、大支、楊大正，首次合體登台演唱，此外也邀請新世代樂團歌手裝咖人、拍謝少年。

民進黨團幹事長吳思瑤也到場，她表示，從去年國會擴權法案開始，青鳥們成為這個世代台灣公民運動最具代表性標誌，7月大罷免大成功也將成為公民運動民主深化的新里程碑。民進黨立委上任後每一天都在奮戰、對國旗宣誓，這是對於人民的承諾。但這群藍白立委，每一天都在傷害憲法、違背人民，負責任執政黨每天都在拚，但忠誠在野黨卻沒看過，我們已經忍無可忍、退無可退，726大罷免要成功，這裡是故事的起點，也是終結民主亂象的終點。

議員苗博雅致詞時表示，連中山南路都有溢出人潮，今天是自己參加這麼多活動以來，旗幟最多顏色的，參與者來自四面八方，大家可能來自不同族群，但共同信念就是民主，國民黨造勢場合很常說世界民主國家沒有大罷免、大罷免就是不民主。這話只講一半，沒講的另一半是，全世界也沒有任何一個立法院會惡意修法癱瘓憲法法庭，全世界民主國家，找不到任何會透過審預算、關閉其他憲法機關；或把行政權編預算權力拿到自己手中的立法院。

苗博雅指出，全世界民主國家，在行政、立法有不同意見時，憲法都有解決機制。美國國會立法總統不同意有否決權，國會需要3分之2絕對多數才能再否決總統、在法國，總統可以主動解散國民議會，尋求新民意的認可，但在台灣憲法中，所有對立法院的監督制衡機制都被親手摧毀，總統既沒有否決權也無法主動解散國會，唯一能讓惡法喊停的憲法法庭，也被立法院鎖進冷凍庫。

苗博雅表示，台灣有130萬公民站出來，行使憲法17條的罷免權，是要告訴立法院，雖然立院過半很大，但憲法更大、人民更大。立院多數一直說他們代表100%民意，立法院過半雖然很大，但國家還有權力分立、相互制衡，絕對不是60席的立委就能推翻主權在民累積出來的憲政秩序。

苗博雅提到，11年前319他也在這裡，當時的國民黨立法院過半，他們說自己代表台灣真正民意，但2014年3月30日，50萬人站上凱道，太陽花告訴國會，人民才是頭家、人民最大，11年後，130萬公民站出來，走在每個政黨前面，讓所有政治人物緊跟腳步，11年前改變了差點因為服貿跟中國綁在一起的台灣，11年後同樣的地方也要再次改變台灣命運。

苗博雅透露，這一次改變歷史不用衝進立法院、不用睡在馬路上，接下來還有8天，每天回家打10通電話告訴親朋好友，7月26日投下同意台灣民主的一票，有很多人現在才知道要投票、還在考慮要不要投，過去半年很多事情已經講到倒背如流，很多人可能還沒聽到，希望再來8天，每個人當民主小蜜蜂，下周一到五，每天晚上都會出現在台北5個罷免區跟民眾溝通。

▲▼ 「護台大遶境大成功晚會」 。（圖／記者黃克翔攝）
 

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