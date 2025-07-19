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719中台灣反罷免造勢遇大雨　盧秀燕提前大進場…群眾情緒沸騰

▲台中再贏一次,盧秀燕,廖偉翔,羅廷瑋,黃健豪。（圖／記者白珈陽攝）

▲藍營反罷免大造勢遇大雨，原訂的大進場提前一小時。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

726大罷免前最後黃金周，台中市長盧秀燕領軍護盤子弟兵、國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪。活動晚間7點開場，主辦單位準備1.5萬張椅子，座無虛席。7點40分現場下起傾盆大雨，主持人悲喊「老天爺也在哭泣」，原訂8點40分才要大進場的盧秀燕等也提前1小時進場。

▲台中再贏一次。（圖／記者白珈陽攝）

▲大雨澆不熄民眾熱情。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中再贏一次。（圖／記者白珈陽攝）

▲台北市長蔣萬安南下台中站台，砲轟民進黨罷免罷到瘋掉。（圖／記者白珈陽攝）

主持人盧秀燕率領所有台中立委、市議員上台後，台北市長蔣萬安、立院龍頭韓國瑜也到場，群眾情緒沸騰；台北市長蔣萬安砲轟民進黨罷免罷到瘋掉，竟以假球案比擬，更提到17年前民進黨恐嚇民眾，不投民進黨會「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」，民進黨就是最大的詐騙集團。

▲韓國瑜。（圖／記者白珈陽攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者白珈陽攝）

立法院長韓國瑜也批，民進黨正在進行政治大逃殺，726絕對不是台灣民主進步，而是走向一黨獨裁。韓國瑜提到，台中剛當選的3名立委廖偉翔、羅廷瑋以及黃健豪等，就像機場在跑道滑行的飛機，要帶民眾去想去的國家，正在助跑中，從質詢、法案審查等開始，才要冉冉飛起，但現在把他們罷免，就是把他們所有的政治前途扼殺掉。

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