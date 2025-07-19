醫遭撞死反被罵「沒看路況」！粉專憶2年前悲劇：亂鼓吹快速行

▲周佳正醫師送醫急救仍不治。（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院。右圖／記者邱中岳翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

乳房外科名醫周佳正今（19日）來台北開會，穿越馬路被左轉的公車撞倒，送往醫院搶救後仍宣告不治，粉專「交通安全唬平安2.0」表示，想起2022年桃園某國小女童事件，同樣也是在斑馬線上快速前進，遭到大客車轉彎撞上，「一再而三、類似快速行隱患的悲劇，若我們不行動，下次，換誰呢？」

粉專「交通安全唬平安2.0」發文，看了周佳正醫師的事件，想起2022年12月桃園中壢區的一起類似事件，一名女童在行人穿越道上跑步通行時，遭到右轉的大客車撞倒，隨後又被後方小客車輾壓，當場失去生命，「卻有人說是女童自己撞上大客車，猶如今日案件，一再而三、類似快速行隱患的悲劇，若我們不行動，下次，換誰呢？」

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粉專指出，許多國家早已提倡行人穿越道路時不要加快、也不要跑起來，因為會降低人車之間的反應時間、環境感受力，可能使用路人陷入高風險，不過台灣的社會與政策卻似乎迎合車輛快速通行的需求，對行人宣導「快速行」，以免阻礙「時速可輕鬆破百的交通工具」行進。

粉專表示，有一部分的人把責任歸咎於受害者，指責周佳正未注意路況，卻無視瑞士起司上眾多漏洞、強勢用路人的責任、車本主義者亂鼓吹快速行，過度簡化問題無助預防悲劇。粉專感嘆，這些倡議行人快速行的車本主義者，卻不用負起任何責任，讓一個家庭永遠失去父親、讓社會失去一位醫師。

初步了解，死者為60歲的衛生福利部桃園醫院乳房外科主任周佳正，今日從桃園北上台北開會。監視器畫面顯示，周男過斑馬線時看到左轉的公車行駛而來，加速腳步欲通過路口，不料公車司機同時加速，周男遭撞倒後捲入車底。

警消獲報趕抵現場時利用破壞器材將車體撐起，才將周男從車底救出，但周男已無生命跡象，立即送往台大醫院搶救仍不治。

▼周佳正醫師。（圖／翻攝自周佳正醫師FB）

