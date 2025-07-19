乳癌權威周佳正被公車撞死　網友哀悼：帶給病患安心的力量

▲乳房外科主任周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（右圖／記者邱中岳翻攝）

記者葉品辰／台北報導

台北市愛國東路、總統官邸旁今(19日)上午9時許發生一起嚴重車禍意外。60歲的衛生福利部桃園醫院乳房外科主任周佳正北上參加會議，過馬路時看到公車後小跑步過斑馬線，卻被公車撞上捲進車底，送醫急救不治。衛生福利部桃園醫院在粉專公布周醫師離世消息後，大批網友湧入留言懷念周佳正的醫術、醫德。

監視器畫面顯示，周男過斑馬線時看到左轉的公車行駛而來，加速腳步欲通過路口，不料公車司機同時加速，周男遭撞倒後捲入車底。據了解，周佳正是乳房外科權威醫師，稍早衛福部桃醫在粉專公布周醫師離世的消息，他的逝世讓許多曾受過其恩惠的病人都十分不捨，紛紛湧入留言祝福：「一路好走」「您辛苦了一輩子，好好休息。」

▲桃醫公布周佳正醫師離世消息，湧入大量網友祝福。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部桃園醫院）

衛福部桃醫在粉專公布周醫師離世消息：「周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴。他始終秉持『視病如親』的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。」短時間內湧入大量網友留言，除了祝周醫師一路好走，也有許多曾經的病患感念周醫生的恩惠。

有網友留言「主任真的很細心，當初幫我爸爸進行外科手術，一早門診前及晚上門診後都會來巡房，細心觀察著病人的不適及傷口復原狀況，給予合適的解決方針」、「你永遠是外科醫師的典範。」、「周醫師具備醫德，為人溫暖而堅定，帶給病患安心的力量。」