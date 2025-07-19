乳癌權威周佳正被撞死！肇事公車司機現身　檢警相驗結果曝　

▲撞死周佳正醫師的李姓公車司機，面對媒體詢問不發一語 。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、潘鳳威／台北報導

台北市愛國東路、總統官邸旁，今(19)日上午9時許發生一起死亡車禍！乳癌權威周佳正前往台大醫院開會，穿越馬路時被左轉的公車撞上，當場卡在公車底下，緊急醫搶救仍宣告不治。今日下午4時許，檢警前往台大醫院殯儀館相驗遺體，死因為肢體、頭部多處擦挫、穿刺傷。肇事李姓公車司機也抵達現場，面對媒體詢問，全程不發一語，。

▲乳房外科主任周佳正過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治。（翻攝自衛生福利部桃園醫院、記者邱中岳翻攝）

60歲的衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正，19日從桃園北上前往台北開會，行經中山南路與愛國西路口的行人穿越道時，原本想加速通過，卻不慎被左轉公車撞上，整個人捲入車底受困。經警消送醫搶救後仍宣告不治。

64歲李姓公車司機酒測值為0，表示當時在路口有依照規定停等，但當時未發現有人，直到準備起步經過斑馬線後才發現有人影，煞車不及導致事故。但根據事故路口監視器畫面顯示，公車在班馬線前並未煞車。

今日下午4時許，檢察官會同法醫前往台大醫院殯儀館相驗周醫師遺體，警方也將肇事的李姓公車司機帶往現場，相驗結果顯示，周醫師全身多處肢體及頭部擦挫、穿刺傷。相驗結束後，李男神情呆滯走出殮房，面對媒體提問是否有話想對家屬說，李男全程沉默不語。警方調查後，將李男依過失致死罪嫌送辦，檢察官訊後諭令5萬元交保候傳。