名醫斑馬線快走反被撞死　民團：不要再用人命換改革

▲乳房權威醫師周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）過馬路時，遭未停讓公車撞死。（右圖／記者邱中岳翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國內乳癌權威、衛福部桃園醫院外科部主任周佳正今(19日)在總統官邸附近斑馬線上，看到公車後加快腳步通行，卻遭未停讓行人的公車撞倒，送醫後不治，路權團體「還路於民」表示，行人快走卻喪命，台灣道路無處不是對行人構成威脅的隨機殺人現場，疾呼「不要再用人命換改革」。

國內乳癌權威醫師周佳正命喪斑馬線，讓醫界痛心，路權團體「還路於民」除沉痛悼念周佳正醫師外，也直言這起悲劇再度讓全台目睹台灣的道路，無處不是對行人構成威脅的隨機殺人現場；即使就在總統官邸門前，行人也無法安心通行，更何況，該路段不只有總統官邸，緊鄰該路口還有捷運站出口、遊客眾多的自由廣場、國小及大學的校區。

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還路於民指出，這些一再發生的道路悲劇，不該視為個案，也絕非意外，而是制度性的人禍和系統性暴力。台灣交通長期「以車為尊」道路環境和用路文化，造成無數交通死傷，不分年齡、不分身分、不分地點；9年前美國神經科學教授布里吉曼受邀來台演講時，也在台北被公車撞死；今日國內乳癌權威在總統官邸旁殞命。我們怎麼能接受國家人才這樣輕易的死在馬路上？

路權團體今也到悲劇現場查勘，還路於民表示，該路口行人穿越線長達75公尺，卻完全未設庇護島。依成人自然步伐，全程需60-65秒通過，但綠燈僅給69秒。對年長者、孩童或行動不便者而言，幾乎等同「賽跑求生」，極不合理。監視畫面顯示，周醫師原本平穩前行，因看見公車才小跑步通過，卻因此遇難。這正是對交通部長「行人慢慢走不OK」失言的實例反駁，行人無法自在行走才是最大的問題，希望交通部長為日前的失言公開道歉。

還路於民表示，一個對行人友善的社會，應該宣導行人穿越道路時，不要加快腳步，也不要跑起來，應讓行人以自然舒服速度行走；要求行人快速通過，會降低人車反應時間及對環境感知能力，反而增加行人風險。交通部需宣導以「用路人階序」為基礎的道路觀念，「道路上最脆弱的用路人需有最優先通行權」且「能造成越大殺傷力的用路人，需負起更大的責任，來保護其他用路人。」

還路於民也提出三大訴求，首先要求台北市政府儘速改善該危險路口，包括將過長行穿道分段，減少行人曝險時間，並增設各段行穿道照明；設置分段式人車分離時相號誌，讓每一段都是人走車不走、車走人不走。

此外，公車應全面強制安裝盲點偵測、自動緊急煞車系統之行人防撞功能；第三，則要求修正《道路交通安全規則》第134條行人穿越道路規定，刪除該條內文「迅速」字眼。

還路於民強調，台灣的街道應該是讓人可以安心生活的場所，而不是一條條生命的終點，不該等到下一個悲劇，才來追悼，不要再用人命換改革。