72歲嬤坐石頭10秒「屁股燙傷」　三度熱壓傷緊急植皮

▲ 72歲老人坐石頭10多秒，屁股被嚴重燙傷需植皮，照片被馬賽克，送醫院時血肉模糊 。（圖／翻攝 四川日報）

記者 任以芳／綜合報導

盛夏高溫，不僅要防中暑，還得提防「燙傷屁股」。湖北襄陽近日氣溫飆破38度，72歲王奶奶坐在石頭上短短10秒，竟導致臀部嚴重燙傷，目前正等待植皮手術。醫師提醒，高溫天戶外物體表面恐達70℃以上，皮膚接觸數秒就可能造成深度燒燙傷。

綜合陸媒報導，事件發生在7日中午，當時氣溫達38℃。王奶奶在自家菜園工作，大汗淋漓之際坐在石頭上休息，沒想到剛接觸到石頭瞬間感覺「屁股燙了一下」。由於腿腳不便，她一時無法自行起身，鄰居聽到呼喊才趕來將她扶起。整個過程不過十幾秒，卻已造成嚴重傷害。

次日清晨，王奶奶因臀部劇痛、紅腫，被家人緊急送至襄陽市第六人民醫院（襄州區人民醫院）燒傷科。該院燒傷科主任錢犇檢查發現，老人的臀部出現四塊手掌大的焦痂，傷勢為最嚴重的三度燙傷，並合併因壓迫導致的「熱壓傷」，必須接受手術處理。

「三度燙傷表示皮膚組織已經壞死，單靠藥物治療無法修復，需先清創，再透過植皮手術重建。」錢犇指出，7月11日已完成首輪清創，接著植皮，經過十多天細心照顧，王姓老婦恢復的還不錯。

▲夏天公園隱藏的高溫物品 。（圖／翻攝 央視）

根據當地醫院統計，近一個月來已有7名患者因類似情況燙傷，包括孩童在未遮蔭的滑梯遊玩、健身民眾接觸高溫金屬器材、外送員誤碰機車金屬零件等。

醫師指出，當物體表面溫度達50度，皮膚接觸1分鐘就可能起水疱；若達60度，同樣時間足以造成二度燙傷；溫度突破70度，只需要1秒可能導致淺二度燙傷，3秒深二度、5秒以上更恐怕出現三度燙傷，後果嚴重。

專家提醒，夏日戶外活動時應避免直接接觸曝曬石材與金屬，幼童與長者尤其須留意。建議隨身攜帶坐墊、穿著長褲與手套等防護用品，才能遠離陽光下的潛在傷害。

▼ 夏日戶外活動時應避免直接接觸曝曬石材與金屬，甚至是塑料製品 。（圖／翻攝 央視）