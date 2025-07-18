陸男太陽下吃米線褲子燒穿一個洞　拿紙巾測試真燒起來

記者魏有德／綜合報導

大陸多地近期出現炎熱高溫，昆明一名男子在街邊頂著烈日吃米線時，發現褲子上出現一個被燒灼的小洞，只覺得不敢置信，然而，不信邪的這名男子還拿起一張紙巾，放在金屬凳子上方約20公分處，並拍下影片實錄，沒過多久，紙巾還真的自燃，冒出絲絲煙霧。

▲陸男太陽下吃米線褲子竟燒出一個洞，還拿紙巾測試一會兒就自燃。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，「吃完米線擦個嘴的工夫，板凳把褲子燒了個洞。」7月17日下午，一位網友在社交平台發佈的一段視頻（影片，下同），引發網友熱議。

影片顯示，有數名顧客頂著太陽坐在一餐館門口吃米線，桌子和凳子都是金屬材質的，凳子還是凹面形狀，並且有反光。

拍攝者李先生透露，「凳子被太陽曬得燙得很，一坐上去褲子直接就破了個洞。」對此，店家表示，「當時陽光太強了，店裡的不鏽鋼遮陽棚反光引發此事，已意識到問題，願意對顧客表達歉意，後續將進行改進。」

相較於多地出現超越40度的高溫，昆明近期氣溫仍較為適宜，平均溫度在18度至28度之間，然而，卻出現此種現象。雲南省氣象局專家表示，如果此事不是網友有意擺拍，那便是在很偶然的情況下出現。

專家強調，昆明平均海拔較高，紫外線強，17日當地雲量較少、太陽直射，「凳子可能是因凹面鏡作用下的光反射原理，從而導致特殊點位出現高溫。此外，網友的褲子面料燃點較低，或身上配飾反光，也都可能成為褲子被燒的原因之一。」