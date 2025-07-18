蚊子都熱死了！河南地表溫度直逼73℃　居民：可煎蛋烤蝦了

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台近日消息指出，河南多地受到極端高溫的影響，多地氣溫連日突破40℃，鄭州、孟州等地，地表溫度更是直逼73℃。一名當地居民指出，天氣熱到蚊子都熱死在地上了，「這高溫總算做對了一件事！」

▲大量蚊子被熱死。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，一名河南居民在網上分享一張照片並指出，大量蚊子因高溫死在室內，數量相當可觀引起熱議。

報導指出，蚊子是變溫動物，體溫隨環境變化，高溫會加速其代謝速率，但超過耐受極限後，能量消耗失控，無法維持基本生命活動，高溫環境下，蚊子體表水分蒸發加快，若無法及時補充水分，會因脫水死亡，具體看，當環境溫度超過40℃ 時，其生理活動會受到嚴重影響，若溫度持續高於45℃且持續數小時，蚊子會因體內蛋白質變性、酵素活性喪失而死亡。

▲氣溫高到可以煎蛋、煎蝦。（圖／翻攝自微博，上同）

河南連日高溫，有網友、記者實測在戶外高溫下煎荷包蛋、生蝦，最後都能看到生蛋逐漸固化、蝦子也在高溫下轉紅。不少人直呼，「戶外簡直是烤箱！」

河南氣象部門指出，河南131個縣（市、區）氣溫超40℃，地表溫度普遍超65℃；多地地表溫度超70℃，偃師區餵北站監測到44.4℃極端氣溫；鄭州連續4天高溫破紀錄，最低氣溫超30℃，晝夜溫差小加劇體感炎熱。

▲河南熱到瀝青軟化。（圖／翻攝自微博）

氣象部門也提醒，高溫對各處都帶來不小的影響，易致車輛爆胎，甚至是瀝青軟化，鄭州電網搶修量陡增，部分工廠因高溫停工等等。21至23日冷空氣攜帶降水南下，河南高溫將緩解。