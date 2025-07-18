湖北地表溫度73℃！女子坐石頭10秒致三度燙傷　醫嘆：要清創植皮

▲湖北高溫。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國湖北連日受高溫影響，多地地表溫度來到73℃。一名72歲的王奶奶近日在氣溫38℃下，在自家菜園一塊石頭上坐著休息，大約十秒後，臀部感受到一股劇烈刺痛。王奶奶到醫院檢查後，被醫師告知，臀部因此三度燙傷，需要清創植皮。

▲湖北地表溫度高達73℃。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，王奶奶表示，事發當日正午氣溫高達38℃，她在自家菜園整理時，渾身大汗，便順勢坐在一塊石頭上休息，才剛坐下，滾燙的觸感就讓她驚覺不妙，奈何腿腳不便無法起身，鄰居見狀迅速趕來，才將她扶起，整個過程大約才10秒鐘。

王奶奶表示，當晚，臀部的疼痛與紅腫愈發劇烈。隔天一早，家人趕緊將她送往醫院。外科醫師錢犇檢查後指出，患者臀部有四塊巴掌大小的皮膚，呈現紅腫焦痂狀，「高溫燙傷後，又受外力擠壓，形成熱壓傷，燙傷程度達到了，最嚴重的三度。」

▲錢醫師講解狀況。（圖／翻攝自微博）

錢醫師為王奶奶清除了表層壞死組織，隨後每日清創換藥，促進癒合，隨著傷口逐步好轉，才進行植皮手術。

錢醫師介紹，燙傷與燒傷依「三度四分」分級，即一度、淺二度、深二度及三度，其中，一度燙傷經冷水沖洗、塗抹藥物即可恢復；淺二度和深二度燙傷需冷水沖洗、處理水泡並用藥；而三度燙傷則必須及時就醫，透過急診手術切除壞死組織後進行植皮。

▲有湖北民眾拍下，警告立牌被「熱到軟掉」。（圖／翻攝自微博）

錢醫師表示，近一個月已接過7名物表燙傷患者，成因包括接觸石材製品、兒童玩滑梯或健身器材、觸碰電動車金屬零件等，「高溫天裡，金屬、水泥等材質的物體表面，堪稱皮膚的『隱形殺手』。」

他接著說道，「物表溫度超50℃時，皮膚接觸1分鐘，就會起水泡；超60℃時，1分鐘可造成二度燙傷；當皮膚接觸到，超70℃的物體表面時，其皮膚的損傷程度，更是按秒計算，1秒致淺二度燙傷，3秒致深二度燙傷，5秒以上可能會造成三度燙傷。」