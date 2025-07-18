　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖北地表溫度73℃！女子坐石頭10秒致三度燙傷　醫嘆：要清創植皮

▲湖北高溫。（圖／翻攝自微博）

▲湖北高溫。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國湖北連日受高溫影響，多地地表溫度來到73℃。一名72歲的王奶奶近日在氣溫38℃下，在自家菜園一塊石頭上坐著休息，大約十秒後，臀部感受到一股劇烈刺痛。王奶奶到醫院檢查後，被醫師告知，臀部因此三度燙傷，需要清創植皮。

▲湖北地表溫度高達73。（圖／翻攝自微博）

▲湖北地表溫度高達73℃。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，王奶奶表示，事發當日正午氣溫高達38℃，她在自家菜園整理時，渾身大汗，便順勢坐在一塊石頭上休息，才剛坐下，滾燙的觸感就讓她驚覺不妙，奈何腿腳不便無法起身，鄰居見狀迅速趕來，才將她扶起，整個過程大約才10秒鐘。

王奶奶表示，當晚，臀部的疼痛與紅腫愈發劇烈。隔天一早，家人趕緊將她送往醫院。外科醫師錢犇檢查後指出，患者臀部有四塊巴掌大小的皮膚，呈現紅腫焦痂狀，「高溫燙傷後，又受外力擠壓，形成熱壓傷，燙傷程度達到了，最嚴重的三度。」

▲錢醫師講解狀況。（圖／翻攝自微博）

▲錢醫師講解狀況。（圖／翻攝自微博）

錢醫師為王奶奶清除了表層壞死組織，隨後每日清創換藥，促進癒合，隨著傷口逐步好轉，才進行植皮手術。

錢醫師介紹，燙傷與燒傷依「三度四分」分級，即一度、淺二度、深二度及三度，其中，一度燙傷經冷水沖洗、塗抹藥物即可恢復；淺二度和深二度燙傷需冷水沖洗、處理水泡並用藥；而三度燙傷則必須及時就醫，透過急診手術切除壞死組織後進行植皮。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲有湖北民眾拍下，警告立牌被「熱到軟掉」。（圖／翻攝自微博）

錢醫師表示，近一個月已接過7名物表燙傷患者，成因包括接觸石材製品、兒童玩滑梯或健身器材、觸碰電動車金屬零件等，「高溫天裡，金屬、水泥等材質的物體表面，堪稱皮膚的『隱形殺手』。」

他接著說道，「物表溫度超50℃時，皮膚接觸1分鐘，就會起水泡；超60℃時，1分鐘可造成二度燙傷；當皮膚接觸到，超70℃的物體表面時，其皮膚的損傷程度，更是按秒計算，1秒致淺二度燙傷，3秒致深二度燙傷，5秒以上可能會造成三度燙傷。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球
快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男先落網　羈押禁見
房客「破壞水龍頭」！房東水費暴漲6000　屋內慘況曝光
台灣珍奶太好喝！徐玄來台暴走「1天內狂灌6杯」
演習一半「卡在手扶梯」　大姐狂倒退走...網：15萬的壓力
「2008投馬英九！我是藍的！」　曹興誠：賴清德有辦法指揮我
快訊／12縣市豪大雨特報　2地區「紅色警戒」
快訊／31：0！羅明才、顏寬恒等5藍委罷免案　補件全過關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蕭美琴提中國軍事威脅　陸外交部：和平最大威脅是台獨和背後勢力

湖北唯一錄取空軍預警學院女孩現身　畢業後願去雷達站吃苦

美國放行H20　陸商務部：應繼續取消不合理限制

湖北地表溫度73℃！女子坐石頭10秒致三度燙傷　醫嘆：要清創植皮

黃仁勳見大陸商務部長：中國市場非常有吸引力！

陸男太陽下吃米線褲子燒穿一個洞　拿紙巾測試真燒起來

陸「老年暴走團」擋消防車出勤　堅持維持隊形「寸土不讓」惹議

蚊子都熱死了！河南地表溫度直逼73℃　居民：可煎蛋烤蝦了

陸老人離世留2千萬遺產無人繼承　全網尋顧姓親人接贈

陸男「生水刷牙」說不出話！大腦遭10公分「裂頭絛蟲」入侵

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

蕭美琴提中國軍事威脅　陸外交部：和平最大威脅是台獨和背後勢力

湖北唯一錄取空軍預警學院女孩現身　畢業後願去雷達站吃苦

美國放行H20　陸商務部：應繼續取消不合理限制

湖北地表溫度73℃！女子坐石頭10秒致三度燙傷　醫嘆：要清創植皮

黃仁勳見大陸商務部長：中國市場非常有吸引力！

陸男太陽下吃米線褲子燒穿一個洞　拿紙巾測試真燒起來

陸「老年暴走團」擋消防車出勤　堅持維持隊形「寸土不讓」惹議

蚊子都熱死了！河南地表溫度直逼73℃　居民：可煎蛋烤蝦了

陸老人離世留2千萬遺產無人繼承　全網尋顧姓親人接贈

陸男「生水刷牙」說不出話！大腦遭10公分「裂頭絛蟲」入侵

「平民燕窩」放上蝦皮販售慘了！最重罰200萬　賣家緊急下架

立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

台美混血韓安齊再破全國紀錄！世大運100自飆55秒34總排第4晉級

送營養也送溫暖！　台南97校600名學童獲免費鮮乳補助4年不間斷

不給0關稅就怒！台海戰爭「賓士也不會挺台」　胡采蘋：拿什麼來講

用詞越來越像AI？研究發現ChatGPT正改變我們的表達方式

大樹光電板吃掉山林遭撤照！業者發存證信函求償　高市府回應了

汪峰賣線上課「銷量超悽慘」　情史精彩挨嘲：不如教怎追女神

快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男滅證先落網　法院裁准羈押禁見

全國科展台南再登高峰！　建興國中勇奪全國第一

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

大陸熱門新聞

陸農民大叔砸近20萬自製潛艇試航成功 可載兩人...下潛深度8公尺

10名陸配放棄台灣身分　在對岸還享有福利

蚊子都熱死了！河南地表溫度直逼73℃

餵牛吃牛肉乾！陸客敲牛屁股…結局大快人心

2年被爆打16次！人妻「留30公分傷疤」終身掛便袋

陸翁釣魚50年　曬成「醬油色」

女夜遊西湖　偶遇馬雲騎1.8萬自行車

陸「老年暴走團」擋消防車出勤 堅持維持隊形「寸土不讓」惹議

中國發現新稀土礦「釹黃河礦」 可作高性能永磁材料核心成分

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

金價下跌！陸買家嘆：感覺是高位震盪

網紅西藏自駕去世　粉絲：倒在最愛的地方

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

陸男突說不出話　大腦遭「裂頭絛蟲」入侵

更多熱門

相關新聞

陸男太陽下吃米線褲子燒穿一個洞 拿紙巾測試真燒起來

陸男太陽下吃米線褲子燒穿一個洞 拿紙巾測試真燒起來

大陸多地近期出現炎熱高溫，昆明一名男子在街邊頂著烈日吃米線時，發現褲子上出現一個被燒灼的小洞，只覺得不敢置信，然而，不信邪的這名男子還拿起一張紙巾，放在金屬凳子上方約20公分處，並拍下影片實錄，沒過多久，紙巾還真的自燃，冒出絲絲煙霧。

蚊子都熱死了！河南地表溫度直逼73℃

蚊子都熱死了！河南地表溫度直逼73℃

川普對中貿易態度轉軟　是轉機還是交易？

川普對中貿易態度轉軟　是轉機還是交易？

外媒「超出預期！」陸上半年GDP增速5.3%　

外媒「超出預期！」陸上半年GDP增速5.3%　

中國互免簽證國再＋1 與馬來西亞協定生效！去年曾吸引380萬陸客

中國互免簽證國再＋1 與馬來西亞協定生效！去年曾吸引380萬陸客

關鍵字：

中國湖北高溫燙傷

讀者迴響

熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面